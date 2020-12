La recuperación del salario, “una de las premisas del Presupuesto” 2021

La recuperación del salario real “es una de las premisas del Presupuesto” 2021, aseguró la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca Bocco, quien además advirtió que se trata de “recuperaciones lentas”.



En esta línea, la funcionaria detalló que la recuperación de salario “es una de las premisas del Presupuesto, porque si el salario real no se recupera, y cuando hablamos de recuperación hay que entender que son recuperaciones lentas, son recuperaciones en términos reales. Lo que se prevé en el Presupuesto para el año que viene es una recuperación del salario real en torno a cuatro puntos”.



Y agregó que “necesitamos una recuperación del salario y vamos a trabajar para que eso se produzca. Y como siempre digo, los salarios son muy heterogéneos tanto en niveles” como en la forma en que “se han comportado en los últimos años. Algunos sectores no perdieron tanto, otros perdieron un montón”.



“Tenemos que pensarlo más solidariamente, tienen que recuperar más aquellos que perdieron más”, expresó la vicejefa de Gabinete.



Acerca de la concentración económica y la especulación en el escenario de coronavirus, Todesca Bocco aseguró, en declaraciones radiales, que “antes de que llegara la pandemia, ya aumentamos los impuestos en los sectores donde hay más patrimonio, entonces estamos ya este año recaudando más impuestos progresivos, con lo cual, una parte te lo da la estructura tributaria, otra parte te lo da las regulaciones del mercado cambiario”.



“El problema no es que las empresas ganen, las empresas tienen que ganar para que la economía se mueva. El problema es la reinversión de una parte de esas utilidades y la generación de trabajo, que a su vez hace que las familias puedan compartir ese crecimiento”, consideró la funcionaria.



Por otro lado, en relación a la inflación proyectada, Todesca Bocco apuntó que “proyectamos de hecho una inflación (para 2020) en torno al 33 por ciento y vamos a estar en esos rangos. Nosotros también hicimos una proyección para el año que viene, que está en torno al 29%. Es una reducción pequeña respecto a lo que planteamos este año y es una proyección”.