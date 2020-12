“No podemos tolerar más persecuciones” de la Justicia

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a referirse ayer a la Justicia en términos críticos, en momentos en que su Gobierno impulsa un proyecto de reforma judicial que aún no tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados. Dijo que la Justicia persiguió a exfuncionarios durante el ma­crismo y anunció que se propone limitar la discrecionalidad de la Corte Suprema.



“Ha habido muchos casos de persecución evidente a opositores”, dijo, en referencia a los años en que gobernó Mauricio Macri, y sostuvo que “no podemos tolerar más” ese tipo de accionar del sistema judicial.



En tiempos en que figuras del oficialismo acusan a la Justicia de practicar el lawfare (una especie de “guerra judicial” contra funcionarios o exfuncionarios), el mandatario dijo que la actual vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, “fue la primera” en sufrir la persecución por parte de magistrados.



“Hablan tanto de la República y soportan eso. Yo no lo entiendo”, dijo ayer el Presidente en una entrevista por radio. Y redobló la apuesta, ya que además del proyecto que aprobó el Senado en agosto último, y que ahora deben evaluar los diputados, prometió enviar al Congreso “una serie de proyectos para que se aboque a corregir los problemas de la Justicia, que son muchos”.



“Lo que siento es que hubo un tiempo en la Argentina en que hubo casos de corrupción que deben investigarse y los responsables deben ser sancionados, pero también hubo casos de persecuciones políticas bien claros”, dijo Alberto Fernández, que hace pocos días recibió un informe de una comisión consultiva sobre la reforma judicial. No nombró al exvicepresidente de Cristina Fernández, Amado Boudou, pero sí a Milagro Sala, una líder social que lleva varios años presa en Jujuy.



“Está claro que hay una mecánica que utiliza la Justicia para disciplinar a la política. El principal ejemplo de eso es el caso de Milagro Sala”, dijo Alberto. “Tras la fachada de un juicio, sacaron del medio a una opositora. El remedio no es encarcelar a los opositores”.



Respecto de los procesos abiertos contra su compañera de fórmula y ahora vicepresidenta, consideró que “lo que le pasa a Cristina es un caso de persecución porque hace años que enseño derecho penal y he visto lo que pasó con las causas en la que está involucrada”.



“Tengo en claro que la Justicia fue utilizada en los años del macrismo, en muchos casos”, dijo Fernández. Sin embargo, evitó incluir en ese concepto a todos los exfuncionarios kirchneristas que tienen causas abiertas en su contra. “Es un tema muy complejo”, explicó y agregó: “Uno debe exigir que se investigue bien, se respeten las garantías constitucionales y se juzgue si hay responsables”.



El proyecto oficial de reforma de la Justicia contempla la unificación de cámaras de apelaciones, la creación de nuevos juzgados y la implementación de un sistema penal acusatorio. Pero Fernández anunció que va por más. “Hay mucho para revisar en la Justicia”, dijo.



Una de las cosas que el Presidente quiere modificar es “la discrecionalidad” de la Corte Suprema para decidir en qué casos intervenir; consideró que esa situación “es insostenible”.