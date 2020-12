“Estamos trabajando para conseguir los consensos”

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo ayer que su equipo está “trabajando para conseguir los consensos” para la aprobación en el Senado de la legalización del aborto, y que si no se logra esa aprobación “las derrotadas seremos las mujeres, no el Presidente”.



De esta manera, la funcionaria desligó la suerte del proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, de la figura de Alberto Fernández.



“No es que si los votos no alcanzan, el derrotado es el Presidente. En todo caso, el costo y las derrotadas seremos aquellas que hace mucho tiempo venimos peleando por el acceso a este derecho”, dijo Gómez Alcorta en declaraciones radiales.

“La expectativa del Gobierno es que tengamos ley antes de terminar el año”, dijo la ministra.