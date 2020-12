La gestión de Macri se “caracterizó por el desfinanciamiento de la educación”

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, en las últimas horas criticó las medidas del expresidente Mauricio Macri en relación al sistema educativo y aseguró que la gestión del dirigente de Juntos por el Cambio “se caracterizó por el desfinanciamiento de la educación”.



En una rueda de prensa en la que se hizo presente diario Hoy, el titular de la cartera educativa nacional manifestó que “toda la sociedad toma conciencia del grave error de la gestión de Mauricio Macri”, al tiempo que detalló: “Faltan en los hogares argentinos cuatro millones de computadoras porque Mauricio Macri decidió interrumpir el Conectar Igualdad. Pero al mismo tiempo, la gestión de Mauricio Macri, en términos objetivos, se caracterizó por el desfinanciamiento de la educación”.



“Proceso que este año tan difícil nuestro Gobierno tomó la decisión de revertir. Estamos teniendo uno de los procesos de máximo crecimiento del presupuesto educativo”, señaló el funcionario.

La presencialidad



A su vez, Trotta se refirió a lo que se aspira para el año próximo, al apuntar que para el Gobierno es “fundamental” la vuelta a la presencialidad a fin de que sea “el organizador del sistema educativo”.



“Para nosotros es fundamental poner en valor todo el proceso de presencialidad en este año excepcional. También el proceso de vacunación, que nuestro Gobierno ha determinado ubicar a los docentes conjuntamente con los trabajadores de la sanidad y de las fuerzas de seguridad en el grupo prioritario. Eso nos hace proyectar un 2021 que tiene que ser la presencialidad, nuevamente, el organizador del sistema educativo”.



También confesó que se trabaja para que el próximo 1° de marzo la vuelta a las aulas tome protagonismo en todas las escuelas de 17 provincias.



“Estamos trabajando para que el 1° de marzo en 17 provincias, que regresan ese día, tengamos todas las escuelas abiertas y la máxima posibilidad de regreso a la presencialidad. Esto no quiere decir que vayan todos los días todos los chicos de manera simultánea porque eso en el marco de la pandemia no ocurre en ningún país del mundo”, aunque advirtió que la idea es “que estén todas las escuelas abiertas y que todas las semanas nuestros estudiantes tengan días de trabajo presencial en la escuela”.



Sobre el balance de la gestión

“Este año fue un año muy desafiante para todo nuestro sistema educativo. Un año donde se iluminó la profunda desigualdad, que no nació con el Covid-19, pero se hizo evidente para toda la sociedad”, apuntó Trotta, quien además explicó que los estudiantes “van a recuperar los aprendizajes que no han transitado este año”. “No hay promoción automática, no es que los chicos pasan de grado como si nada hubiese pasado”, aseguró.



A la hora de comparar al país con la región, el ministro señaló que la Argentina “es uno de los países que ha garantizado la continuidad educativa como pocos países de América Latina”, al mismo tiempo que resaltó el inicio del proceso de apertura de clases, al que “otros países que en este 2020 han renunciado”.