“La responsabilidad de Mauricio Macri es absoluta”

Blanca Osuna, integrante de la comisión bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia y diputada del Frente de Todos, habló sobre la causa por la que el gobierno de Cambiemos está denunciado de haber espiado ilegalmente a la oposición, a los propios dirigentes del partido y a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que la responsabilidad del expresidente Mauricio Macri “es absoluta”. Agregó que la Justicia “debe llegar a fondo, no solo por la responsabilidad del exjefe de Estado, sino por una reivindicación democrática”.

En diálogo con la agencia Télam, la legisladora contó que “hay fuertes elementos” para que la Justicia responsabilice directamente por las denuncias de espionaje a Macri. “Todo apunta a la responsabilidad del expresidente”, señaló Osuna.

“La tarea a la que nos abocamos en la comisión tiene un propósito que vamos a dar a conocer, dadas las circunstancias y el gravísimo problema de que fue una decisión desde el corazón de la propia administración del Estado y del gobierno a cargo de Macri”, explicó la diputada.

También aseveró que tiene “expectativas” de que el Poder Judicial haga una investigación porque la responsabilidad del expresidente “no es escasa, sino absoluta”.

En su rol de legisladora oficialista, Osuna opinó sobre el rol de la oposición y contó que “no pueden negarse a acompañar propuestas que lo que hacen es remediar situaciones, es de honestidad intelectual”. En tanto, agregó que “hay una renuencia muy marcada por asumir las responsabilidades”.

“Cuando hay argumentos sobre los que hay que trabajar... es la molestia mayor que tiene la oposición. Lo que más importa es a qué punto llegamos. Estamos cumpliendo una tarea en general con mucho compromiso”, indicó la diputada.

Pese a que la oposición constantemente advierte que el Congreso no está funcionando como debe hacerlo, Osuna comentó que “a partir de la primera sesión –luego del parate por las primeras cuarentenas–, no se detuvo más, al contrario, se ha intensificado más”. “Ya no hay excusas, eso les da a los debates mucha intensidad porque hay que ajustarse a un orden”, concluyó.