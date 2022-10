Tras la continua manifestación estudiantil en diversas escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la dura postura que tomaron la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, docentes, dirigentes políticos y sociales acompañaron a los alumnos y alumnas en el reclamo por mejoras edilicias, de alimentación, y en rechazo a las prácticas laborales obligatorias no remuneradas en empresas, decretadas por el ministerio.

En ese marco, Alejandrina Barry, legisladora por el Frente de Izquierda en la Ciudad, dialogó con este multimedio y manifestó: “Hoy participamos de la masiva marcha educativa encabezada por las y los estudiantes, que son los que están demostrando realmente cómo se defiende la educación pública, porque la ministra (Soledad Acuña) dice que no sabe cuáles son los reclamos, y como ellas y ellos dicen, la toma fue un grito ante la no escucha del gobierno de la Ciudad”.

En esa línea, Barry explicó que el justo reclamo de los estudiantes es “por las viandas en mal estado, que además no alcanzan, y por las pasantías donde los mandan a trabajar como mano de obra gratuita a empresas, fomentando su explotación laboral”.

“Esto es algo que vienen denunciando y que venimos acompañando hace mucho tiempo. Hace unos meses, con Myriam Bregman hicimos una audiencia con estudiantes secundarios donde nos planteaban esto, que el gran problema es que con hambre no se puede estudiar”, agregó la funcionaria.

Al ser consultada por las medidas que podrían resolver este conflicto, Barry sostuvo: “Creemos que hay que profundizar en estas medidas de lucha, rodear de solidaridad a los pibes y las pibas y repudiar todo tipo de política represiva hacia ellos”.

Y remarcó: “En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hemos presentado un pedido de interpelación inmediata a la ministra Soledad Acuña, para que dé respuestas al conjunto de la comunidad educativa y para que cese con su política represiva”.

“Creemos que el camino que han empezado a mostrar las y los estudiantes es el camino para empezar a dar vuelta la historia, a ­realmente pelear por una educación con derechos”, subrayó.

Sobre la ilegalidad de las “Actividades de Aproximación al Mundo del Trabajo” (ACAP), mejor conocidas como pasantías laborales, implementadas este año por el Ministerio de Educación de la Ciudad, Barry señaló: “Creemos que la Justicia, si no fuera un apéndice del jefe de Gobierno porteño, tendría que anularlas inmediatamente como planteamos en el proyecto que presentamos en la Legislatura, porque es explotación sobre los jóvenes sin su consentimiento ni el de los padres y madres”.

Asimismo, con respecto a la dura postura y a las medidas tomadas por Acuña y Rodríguez Larreta, la legisladora indicó: “Creo que tiene que ver con que están enmarcados en su campaña electoral de una pelea furibunda con la derecha, con la extrema derecha, donde es su único interés, y en ese marco los pibes y las pibas empiezan a demostrar que la rebeldía no se volvió derecha, sino que hay una rebeldía por luchar por sus derechos”.

Y agregó: “Por eso los consideran casi enemigos, es inexplicable si no, no dar respuesta a un reclamo tan elemental como decir que esas viandas no alcanzan, que no son de suficiente calidad”.

“Escuchar a los pibes qué dicen, que no tiene nada que ver con su formación que los manden a trabajar a empresas privadas u hoteles para lavar platos, creo que tiene que ver con su objetivo político, que es hacer una competencia electoral con la derecha, y para eso se enfocan en atacar a nuestros jóvenes”, concluyó la legisladora.