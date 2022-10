'Pata' Medina en dialogo exclusivo con nuestro multimedio

En dialogo exclusivo con este multimedio, Juan Pablo 'El Pata' Medina se expresó sobre lo que sigue en su agenda tras el sobreseimiento.

"Lo primero que voy a pedir es que me devuelvan el cargo, para asumir como Secretario General. Porque si no me devuelven el cargo van a quedar como antidemocraticos", refirió 'El Pata' hacia los dirigente de UOCRA, desde su domicilio en Punta Lara.

El gremialista afirmó que en el rubro hay quienes compran la voluntad de los trabajadores con drogas. Que estas mismas personas no conocen las leyes laborales, no saben organizar a los trabajadores ni luchar por sus derechos.

Y anticipó que si no le devuelven el cargo, "los compañeros se van a encargar". "Cuando yo era Secretario General tenía el poder de los trabajadores para poder discutir en igualdad de condiciones con una multinacional".

Afirmó que la balanza de la justicia está desequilibrada. Sentenció que los jueces son comprados por poderes económicos, multinacionales , quienes también compran a los grandes medios. "TN, Canal Trece, Canal Once, Canal 2, todos esos caranchos me difamaron. Ahora yo los quiero mirar en la cara, y que me lo digan en la cara, como quiero mirar a muchos políticos", y agregó: "O como quiero mirar a muchos dirigentes traidores que estaban abajo del escritorio cuando asumió Macri porque le tenían miedo".

Resaltó que él fue el único que, estando preso, le inició una demanda judicial al presidente en ejercicio en ese momento, Mauricio Macri, y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires también de ese momento, Maria Eugenia Vidal. "Estando preso, corriendo riesgo de que me pase cualquier cosa en la cárcel, pero a mi no me interesaba. Porque hay personas que estan dispuestas a morir por las causas y los principios", declaró.

Al preguntarle si volvería a militar tras la cancelación de su prohibición en ello, Medina dijo: "¡Pero por su puesto!". Fue seguido de una gran arenga de sus seguidores.

En las puertas de su casa, arengó a los trabajadores de la construcción que lo siguen y quienes lo acompañarán en busca de retomar la conducción de la seccional de la Uocra platense. "No tuve miedo de estar preso, porque fui detenido por una causa justa, con principios y por los valores que los trabajadores se merecen".

Por último, citó a los trabajadores a marchar en la sede de la Uocra ubicada en 44 entre 4 y 5, con la esperanza de subir nuevamente en el balcón.