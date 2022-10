Sobreseyeron al 'Pata' Medina en la causa que lo investigaba por asociación ilícita

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata resolvió sobreseer a Juan Pablo 'Pata' Medina en la causa que lo investigaba por asociación ilícita al frente de la seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

Además, el Tribunal resolvió lo mismo para su hijo, Cristian 'El Puly' Medina, David García, Juan Homs, Liliana Frontan, María Fabiola García, Lara Muñoz, Pablo Neves, Marianela Pagnoni y Rubén Roldán.

El escrito detalla que "se declare la nulidad de todos los actos practicados en el transcurso de la instrucción".

En este sentido, la principal prueba presentada por la querella es el registro fílmico de la Gestapo Antisindical, donde se ve a funcionarios macristas junto a agentes de la AFI y empresarios la construcción de causas judiciales contra sindicalistas opositores al gobierno de turno.

"El armado de la causa: que todo fue parte de un plan concebido por funcionarios del poder ejecutivo, servicios de inteligencia, y privados que, luego, tendrían un rol trascendental en la construcción arquitectónica de la causa. Ellos querían destruir a Medina y concibieron el inicio de un proceso soslayando las reglas del debido proceso adjetivo y el juicio regular".

Por otra parte, detalla que "las declaraciones testimoniales de quienes suscribieron dichas notas y la declaración testimonial de cerca de diez (10) testigos de identidad reservada", fueron un aporte clave para la resolución.

En conclusión, el documento revela que las acusaciones de extorsión, lavado de activos y asociación ilícita "no son otra cosa que parte de las finalidades ilegítimas que quedaron en evidencia en la mesa de la “Gestapo”, que nunca se pudo precisar, adecuadamente, cuándo, dónde o cómo habría sucedido ese hecho base que estructura el proceso y que las restantes imputaciones no son más que consecuencias accesorias que dependen de esa idea primigenia y que los imputados estaban resistiendo una acusación que no provenía materialmente del Fiscal, sino de un conjunto de operadores externos dispuestos a todo".

Por dicha causa, 'Pata' Medina fue detenido en 2017 hasta el día de la fecha. Además, en julio de este año, fue liberado pero con la prohibición de involucrarse nuevamente en actividades a fines al sindicalismo.