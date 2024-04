“Las actitudes de soberbia y altanería del Movimiento Innovador provocan su rechazo en la elección”

El próximo 16 y 17 de mayo, el Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de La Plata (CALP) va a las urnas para elegir las autoridades del período 2024 a 2028. El reconocido abogado platense Marcelo Peña anunció su candidatura para ocupar la silla que hoy es ocupada por Rosario Sánchez, parte del Movimiento Integrador, la histórica agrupación que hace décadas mantiene la hegemonía dentro de la institución profesional. En diálogo con diario Hoy, el letrado analizó la actual gestión, pidió acompañar más a los profesionales y reclamó transparencia en la caja previsional.

“La decisión de presentarme ya viene desde la elección anterior y en este último período del oficialismo, del Movimiento Innovador tuvo conductas que no tuvieron como objetivo la protección a los colegas, sino que fueron políticas muy alejadas de lo que realmente necesitaban los profesionales que acudimos permanentemente al litigio”, señaló el abogado.

Peña señaló que la política del Movimiento Innovador fue “la de los cargos para los amigos”, una decisión que “hace alejar a veces la sensación de tener que ayudar al colega que necesita en lo cotidiano”. Asimismo, denunció que en el último período se ha aumentado la cuota de la matrícula “en una forma extralimitada” y “no se ha dado la posibilidad de poder contribuir”.

En la misma línea, el abogado tildó de “nefasta” la actividad académica y subrayó que todas las actividades se hicieron “para la foto”. “La actividad académica fue solamente aludida para la foto, incluso hacer eventos de índole cerrada para los amigos. Esto fue una característica que ha deteriorado considerablemente el movimiento innovador”, insistió Peña y, tras enumerar múltiples críticas, consideró que las próximas elecciones “deben ser el fin de este movimiento y creo que tienen que empezar a abrirse otros caminos”.

“Respeto la trayectoria del Movimiento Innovador, incluso tengo amigos muy respetables allí, pero las actitudes de soberbia y altanería al colega de la profesión de sus últimos referentes provocan hoy en día su rechazo”, señaló.

“No hay que entrometer la política local con el Colegio”

Durante los últimos años, el abogado se posicionó como uno de los referentes libertarios de la ciudad de La Plata y, en sintonía con lo que sucedió en las últimas elecciones presidenciales, pretende avanzar en la composición de un espacio que reúne a profesionales ajenos al mundo político.

“Estamos trabajando con muchos sectores, no solo de gente de los grupos libertarios, sino que de otros sectores que no les interesa la política. Es importante resaltarlo, acá no hay que entrometer la política local con la actividad del Colegio de Abogados. Más allá de que a mí se me da como un relieve una característica de pertenecer a ciertas agrupaciones libertarias, que venimos trabajando ya desde hace unos años, no corresponde inmiscuir esa política local con lo que es el trabajo dentro de los colegios profesionales”, manifestó el abogado y se mostró en las antípodas del actual oficialismo: “Estamos en permanente oposición con lo que es pertenecer a un sector oficialista y que ellos tengan después el tubo directo para ocupar un cargo público o un contrato en el Estado”.

Por otro lado, Peña defendió “el buen uso” de la política y aclaró: “Lo que no hay que hacer es aprovecharse de esos vínculos políticos para sentarse a perpetuidad. Porque no puede ser que en las últimas decenas de años haya un movimiento que no ha generado ningún cambio ni ha mejorado la situación del profesional. Entonces, yo creo que los vínculos políticos en los cuales yo pertenezco, desde el punto de vista personal y profesional, hay que aprovecharlos para mejorar la calidad institucional”.

La intención de Peña es centrar la política de Avanza Cambio Colegial en “la ayuda al colega”. “Primero hay que avanzar en la ayuda al colega porque en las páginas de la institución hay presentaciones marketineras, pero en la operatividad es nula. La actual presidenta se saca una foto con el procurador, pero después en lo que es la operatividad cotidiana no se hace absolutamente nada en protección al colega profesional”, precisó y sumó: “Resulta incluso una tomada de pelo al profesional de la materia y de la actividad cotidiana”.

En contraposición, Peña planteó darle al Colegio “un carácter de operatividad certera con acciones para que realmente el colega empiece a tener respuesta por parte de los tribunales también. En el último período del Movimiento Innovador se hicieron todos efectos de humo, de puro marketing”.

Por otro lado, remarcó que el Colegio de Abogados “debe ser un nexo fundamental con la interacción social y con lo que es el acceso a la justicia”. “Muchas veces sucede que tanto las instituciones como el mismo gobierno dan un cierre de acceso a la justicia. Entonces, nosotros también como colegio de abogados podemos articular socialmente, se viene haciendo desde hace muchos años, pero los resultados no son óptimos”, insistió.

En última instancia, Peña llamó a “enfrentar a la Caja Previsional de la Escuela de Abogados y buscar transparencia”. “Uno de los puntos principales es justamente hacer un arqueo generalizado de los ingresos que está metiendo el profesional platense en la caja de previsión social”, comentó.

El cronograma electoral

La elección de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados comenzará el día 16 de mayo en el interior del departamento judicial y, un día después, se dará la contienda central en la sede de avenida 13, entre 48 y 49.

Según el reglamento electoral que trascendió en las últimas horas y que deberá ser refrendado en la reunión de Comisión Directiva del próximo 24 de abril, se establece que habrá “28 mesas receptoras de votos, que se habilitarán en la sede del Colegio de la Abogacía de la ciudad de La Plata y en las sedes de las Asociaciones de Abogados/as del Interior”.

Cabe recordar que el CALP es uno de los más importantes de la Provincia de Buenos Aires en relación con su cantidad de matriculados y por estar en la capital administrativa de la principal Provincia del país. Tras una última gestión con múltiples críticas de distintos sectores, el Movimiento Innovador pone en juego sus 50 años de hegemonía en el poder en unos comicios que tendrán múltiples aspirantes a reemplazar a Sanchez.