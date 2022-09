“Las diferencias que podemos tener las ordena el voto popular”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, llegó ayer a la Cámara de Diputados para contestar las preguntas que habían formulado los legisladores luego de que el ministro haya enviado un informe de gestión a la Cámara Baja.

En una sesión convulsionada, que arrancó pasadas las 11, Manzur aclaró un punto ante los diferentes puntos de vista expresados por la oposición en relación a la forma en que el Gobierno aborda una serie de temas. “Las diferencias que podemos tener nosotros las ordena el voto popular”, señaló.

Y agregó, frente a los diputados de Juntos por el Cambio, que “hoy somos Gobierno nosotros y ese es el mandato que tenemos. Puede haber disensos y puntos de vista diferentes, pero esta es la democracia”, en el comienzo de su exposición a las 11.30.

También aseguró que no eliminarán las PASO. “Yo no tengo ningún proyecto en el Poder Ejecutivo que lleve adelante la eliminación de las PASO”, señaló. “Me preguntaron si podían hacerse por DNU (los cambios), no se puede hacer por DNU (decreto de necesidad y urgencia)”, enfatizó y agregó que eso “es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo”.

Luego hizo un llamado a la unión de la política para ir hacia un mismo rumbo. “Mi ponencia fue hablar para adelante y hablar de nosotros, sin compararnos con gestiones anteriores, como seguimos hacia adelante, ese es el gran desafío”. Y ante las críticas los desafió: “Me llevaron a poder comparar algunas cosas y con gusto vamos a comparar”. “Estamos en una situación difícil y lo reconocemos, me obligan a dar datos que no iba a mencionar, pero tengo que decirlo: entre 2017 y 2019 las jubilaciones perdieron un 20% y hoy hemos recuperado un 28%”, graficó.

Sobre el tema de la deuda con el FMI, Manzur apuntó a la gestión anterior: “En el tema del default el Gobierno tuvo que ir a negociar con el FMI porque ustedes nos endeudaron y ahora tuvimos que ir a ver de qué manera nos desendeudamos. Por favor, les pido prudencia y serenidad”.

“Si hay algo que busco es no hablar para atrás, porque tenemos un gran país. No nos pongamos a ver quién fue primero o después al FMI”, remarcó Manzur en su exposición que terminó a las 19.40.

Creación de empleo

Manzur destacó las señales positivas en la creación de empleo. “La cantidad de personas con trabajo registrado en el país creció 5% en junio con respecto a igual mes del año anterior. En un año, 607 mil trabajadores se sumaron al empleo registrado, con los derechos correspondientes”, resaltó.

Además, destacó los “26 meses consecutivos de creación de empleo registrado en el sector industrial” y puntualizó que “el primer semestre de 2022 se consolidó como uno de los períodos de mayor creación de trabajo formal desde 2009”.

Energía y subsidios

Manzur habló de los topes al consumo subsidiado de energía que anunció recientemente el Gobierno nacional y que promueven “el ahorro y un sistema más progresivo”. Aseguró al respecto que “el criterio que guía esta política hace a la Justicia” y es “simple” para que todos lo entendamos: quien menos consume o menos ingresos tiene, paga menos; quien más consume o más ingresos tiene, paga un poco más.

Presupuesto 2023

Manzur sostuvo ayer en Diputados, cuando respondió sobre la gestión del Gobierno durante ocho horas, que en el proyecto de Presupuesto 2023, que ingresará hoy al Congreso, “se seguirá fortaleciendo el modelo de producción y empleo para todos los argentinos” y aseguró que “el ordenamiento fiscal es uno de los objetivos centrales de la gestión” del Presidente Alberto Fernández.