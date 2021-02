Las PASO también dividen las aguas en la política platense

En medio del debate nacional en torno a la realización o no de las PASO, desde diario Hoy hablamos con referentes de la política platense para conocer las opiniones de quienes tienen la representatividad de la octava sección.



Ileana Cid, presidenta del Concejo Deliberante local, expresó: “Dependiendo de la situación epidemiológica, me parece que no se pueden modificar las condiciones del sistema electoral sin un debate profundo y serio. Hay que mantener el sistema de elección que tenemos, acompañado de una evaluación sanitaria que determine la fecha de la misma”.



El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio (JxC), Claudio Frangul, indicó lo siguiente: “No se pueden cambiar ahora las reglas electorales, hay que dejar que la ciudadanía se exprese, tal vez puede pensarse un cambio de fecha en virtud de la evolución de la pandemia, pero no tengo ninguna duda de que hay que hacerlas sí o sí”.



Desde el bloque unipersonal GEN, Gastón Crespo planteó que “hay una gran crisis de la política y de los partidos políticos; las PASO son una buena herramienta para que la sociedad participe, pero si no van acompañadas de una verdadera reforma electoral termina siendo un gasto de dinero sin demasiadas ventajas”.



La concejal del Frente de Todos de extracción massista Virginia Rodríguez argumentó que “deberíamos hacer el esfuerzo, sobre todo los políticos, de tratar de buscar la unidad y gastar el dinero en lo prioritario, que es la salud, la educación y la alimentación. Me parece que en esta ocasión sería meritorio que el dinero vaya a salud, educación y alimentación”.



La edil Ana Herrán (FdT) dijo que “es una realidad que las PASO existen y no sería una decisión de un solo partido político definir si PASO sí o PASO no; teniendo en cuenta la realidad epidemiológica vigente quizás puedan tomarse algunas definiciones. De todas formas el Frente de Todos tiene una estructura y conducción que le permitiría conformar una sola lista”.



La diputada bonaerense por JxC, Florencia Barcia, avanzó en la idea que un sector de Cambiemos propugna, que tiene que ver con la boleta única: “No es bueno cambiar un sistema electoral el mismo año en que se va a elegir, podría tomarse como una especulación política. Si la preocupación es el costo de las PASO, o la pandemia, se debería avanzar con la boleta única, esto nos permite no tener tantos fiscales, no imprimir papeles y así simplificar el proceso”.