Las prácticas antidemocráticas de Clarín

Nuevamente el grupo mediático Clarín es señalado por prácticas que atentan contra la democracia.

Días atrás el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) decidió, mediante una reunión entre sus directivos, ordenar a los operadores de telefonía móvil Movistar, Claro y Personal que den acceso a su red a Telecentro para que pueda ofrecer servicios móviles bajo la figura de Operador Móvil Virtual (OMV). “Confiamos plenamente en la buena predisposición de todos los actores intervinientes, con el fin de implementar un servicio de excelente calidad”, dicta el comunicado que se emitió el pasado 19 de mayo. La decisión tuvo dos abstenciones. En esta resolución preliminar se establece un plazo de 30 días para que las operadoras móviles den acceso a la red a Telecentro.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por los directivos de Telecom, empresa perteneciente al Grupo Clarín: dos días antes de la reunión de los directivos del Enacom, el representante legal de la empresa escribió una carta documento dirigida a las autoridades del ente.

“Siendo Ud. miembro del directorio del Enacom, le hacemos saber que le reclamaremos civilmente en forma personal todas y cada uno de los perjuicios y gastos que le ocasionará a Telecom, con su participación en esta decisión”, dicta la misiva enviada desde la empresa.

El documento además advierte que “también denunciaremos los sucesos ante la Justicia Penal Federal, la comisión de los delitos tipificados en los artículos 248 y 265 del Código Penal”.

La respuesta del Enacom

Hoy los directivos del ente autárquico se reunirán para pronunciarse respecto de esta maniobra, según adelantó a diario Hoy su vicepresidente, Gustavo López.

Respecto de la carta documento de Telecom, López expresó: “Nosotros no votamos individualmente, la sumatoria de votos determina dando aprobado o no aprobado. Que manden este documento que dice si ustedes hacen esto, individualmente te voy a tratar de meter preso y, si puedo, te saco todos tus bienes no es una advertencia, es una amenaza porque lo que intenta es torcer la voluntad de los administrados”.

También hizo hincapié en el hecho de que se “van corriendo los límites de la democracia”. “Nosotros somos un órgano regulador, somos un ente estatal. Por ende, si ellos no están de acuerdo con lo que votamos, tienen recursos administrativos”, afirmó.

A su vez, recordó que las empresas que tienen alguna objeción respecto de las decisiones del Enacom poseen “recursos jerárquicos” para expresarse. “Pueden ir a la Justicia (que tan mal no les va) con un recurso de amparo”, ironizó.

“Hay preocupación en cada uno de los directores porque sabemos cómo funciona la Justicia en la Argentina”, explicó López.

Y concluyó: “Me parece que la política en general, no solo un partido, tiene que saber que si el Estado no existiera entonces esto sería caótico. Nosotros somos el Estado, no tomamos medidas porque sí. Y si en algo nos equivocamos, siempre es arreglable a través de recursos, pero no con amenazas”.

El apoyo del Gobierno

Por otro lado, López contó a este medio que fue contactado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien se expresó en contra del accionar de la empresa de comunicaciones.

“Me reuní con Gustavo López, vicepresidente del Enacom, en el marco de las presiones y amenazas que están recibiendo los integrantes del directorio por parte de Telecom, empresa del grupo Clarín”, afirmó Rossi en su cuenta oficial de Twitter.

Y remarcó que brindó “toda su solidaridad” tanto a López como al resto del directorio. “Buscan amedrentarlos judicialmente. Un clásico al que ya nos tienen acostumbrados. No podrán”, concluyó el funcionario.