Las sospechas sobre Karina Milei: denuncias de pagos para acceder al Presidente

El escándalo del caso $LIBRA pone el foco en Karina Milei, hermana del Presidente Javier Milei, acusada de recibir pagos para facilitar el acceso al mandatario. Como anticipó este medio, CoinDesk difundió mensajes atribuidos al empresario cripto Hayden Davis, donde afirmaba haber pagado dinero a la secretaria general de la Presidencia para influir en las decisiones del jefe de Estado. “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que le digo y hace lo que quiero”, habría escrito Davis en chats filtrados.

Estas revelaciones, desestimadas por el oficialismo, cobraron relevancia tras la cobertura de medios nacionales. Según conversaciones que confirmarían la trama de pagos ilegales y la manipulación del presidente. En los chats, Davis aseguraba tener “control” total sobre Milei y su promoción del token $LIBRA. La falta de desmentida oficial alimentó aún más las sospechas.

Luego de esta grave situación, Cristina Pérez, periodista y pareja del ministro de Defensa Luis Petri, reveló que fuentes sostienen que miembros cercanos al Gobierno solicitan dinero a empresarios para gestionar encuentros con el Presidente. “Hay gente que por lo bajo dice que sí”, sostuvo Pérez, alertando sobre un mecanismo de intermediación financiera. También recordó que el propio Milei mencionó la necesidad de “poner una muralla” para regular su acceso, lo que evidenciaría prácticas irregulares.

Vale destacar que, en 2023, el orfebre Juan Carlos Pallarols denunció que Karina Milei le pidió 2000 dólares para coordinar una reunión con su hermano. “Cuando hablo con Karina, me dice cómo no, pero previamente me tenés que depositar $2000 dólares en una cuenta”, reveló. Aunque el hecho fue minimizado en campaña, el contexto actual reaviva las sospechas.

Desde la Casa Rosada intentan desacreditar las denuncias, calificándolas de “falopa” y asegurando que “no hay nada” que involucre a Karina Milei en corrupción. El oficialismo se aferra a la negación del agente de prensa de Davis y sostiene que el empresario cripto se contradice en sus versiones. Sin embargo, la defensa coordinada en redes para respaldar a la secretaria general de la Presidencia sugiere una crisis en ascenso.