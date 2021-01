Las voces contra el lawfare en la Argentina

Hasta el momento, la situación de los presos políticos en la Argentina no se ha modificado durante el primer año del Gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández.



En este sentido, desde diario Hoy nos comunicamos con Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, uno de los considerados presos políticos, y con Fernando Esteche, quien participó de la marcha en pedido por la libertad de Milagro Sala.



Entonces, Minnicelli, esposa de De Vido, cargó duro contra Alberto Fernández, señalando que “el Presidente tiene perfectamente claro de qué se trata el lawfare y quiénes lo integran. Esto no ha recibido respuesta institucional por parte del Ejecutivo, el Presidente debería estar dando respuestas que no está dando, debería estar comprometiéndose seriamente con resolver este tema porque el lawfare es de una gravedad tal que está comprometida la vida política en nuestro país. Veo que Fernández no ha tomado ninguna actitud activa en relación a esta problemática y sí evasiva como si corresponde o no un indulto. La verdad que es anecdótico, no resuelve el tema. El indulto y la amnistía son herramientas que la Constitución prevé cuando ocurre lo que está pasando ahora, que hay fallos políticos que requieren respuestas políticas”.



Mientras que, consultado por diario Hoy sobre la negativa del Presidente Alberto Fernández de realizar indultos, Fernando Esteche apuntó que el jefe de Estado: “Ha manifestado por un lado que no los considera presos políticos, sino que considera que son presos arbitrarios, en una construcción semántica bastante curiosa para ser un hombre del Derecho. Y creo que a partir de esa misma matriz, también plantea lo de no otorgar indultos, entiendo yo, atendiendo el Presidente a no provocar a sectores de la política a los que le debe tener algún tipo de temor”.



“Si no se puede resolver por la Justicia, porque la Justicia está colonizada, habría que resolverlo desde el punto de vista del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo”, explicó.



“Los presidentes de ambos poderes, por lo menos en el caso de Sergio Massa y Alberto Fernández, han planteado su negativa a esta situación. Ha tenido que ver con que ellos en su momento incluso, han sido, de alguna manera, también vectores de la producción del lawfare”, agregó el dirigente político.



Y al respecto de que siga ha­biendo presos políticos, Esteche apuntó, ante esta situación, que la “responsabilidad” que tiene el Gobierno es la de “no encontrar o no intentar encontrar una salida política para causas que son evidentemente políticas. La responsabilidad tiene que ver con eso… en cuanto a su permanencia de no encontrar en causas que son absolutamente maniatadas, con testigos falsos, con imputados colaboradores amenazados, todas causas que está más que probado que es esto que llamamos el sistema del lawfare”.



“En eso no se ha echado mano, si se diagnostica que eso existió, el propio Presidente diagnostica que eso fue así pero no hace nada para resolverlo”, concluyó.