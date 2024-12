“Lo que hicimos con Bolsonaro en La Plata fue una cuestión netamente humana”

Como informó diario Hoy este miércoles, la diputada María Celeste Ponce y el diputado brasilero Eduardo Bolsonaro estuvieron en la ciudad La Plata con el objetivo de reunirse con la familia de dos detenidos por el intento de golpe de Estado en Brasil. Con este propósito, los funcionarios se hicieron presentes en la Comisaría Octava, donde mantuvieron una reunión con los familiares de Joelton Gusmao de Olivera y Rodrigo De Freitas Ramalho, ciudadanos brasileros detenidos en el país.

Luego de este encuentro, la diputada María Celeste Ponce compartió con este multimedio sus sensaciones sobre lo sucedido. “Eduardo (Bolsonaro) me llamó para que lo acompañe a hacer una visita a los refugiados que estaban allí en La Plata. Lo que fuimos a hacer fue, básicamente, una cuestión netamente humana, en pro de los derechos humanos”, señaló Ponce, y agregó: “Que dos padres de familia estén detenidos hace ya veinte días, dos personas que no fueron detenidos por estar delinquiendo o realizando algún acto ilegal aquí en Argentina, en lo personal, considero que merece nuestra solidaridad”.

“Por este motivo nos acercamos a la comisaría Octava de La Plata, fuimos a solidarizarnos con los detenidos y sus familias, porque no me parece que esto que están viviendo corresponda. Los encontramos tristes, en malas condiciones, y uno de los de ellos está próximo a ser papá”, detalló la diputada, y agregó: “Independientemente de las cuestiones políticas, me parece que correspondía darle un poco de aliento, de esperanza y de fe en este mal momento que están pasando”.

Por otra parte, Ponce se expresó sobre la situación que vive la oposición en Brasil, y la colaboración que mantiene con el diputado Eduardo Bolsonaro y su espacio político: “Como diputada nacional, en mayo de este año, realicé un proyecto de declaración en repudio a los hechos de persecución política ocurridos en Brasil. En esa ocasión, vino Eduardo (Bolsonaro) con otros diputados a exponer lo que estaba sucediendo. También recibí a toda la comitiva de diputados federales de Brasil para que pudieran exponer en el congreso la situación”.

Por último, la diputada María Celeste Ponce manifestó su intención de reunirse con el resto de los detenidos acusados por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, para brindarles su apoyo y contención humana.