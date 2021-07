“Lo que hizo Macri es un delito de lesa humanidad”

El abogado Gregorio Dalbón dialogó con diario Hoy sobre la denuncia que el Estado Plurinacional de Bolivia dio a conocer el jueves y en la que, al revelar pruebas, se afirma que el gobierno de Mauricio Macri colaboró con armamento para el golpe de Estado perpetrado contra la gestión de Evo Morales en noviembre de 2019.

Ante la consulta de este multimedio, Dalbón afirmó que no solamente el expresidente Macri está involucrado en esta situación que sacude el tablero regional, sino que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el canciller Jorge Faurie y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también deberán rendir cuentas sobre lo ocurrido, ya que son delitos contra la administración pública.

“En Argentina esto se va a investigar en una causa federal. Son delitos gravísimos porque pueden llegar a tener que ver con malversación de caudales públicos que tienen que ver con manipulación de elementos bélicos. Todo eso hay que ver si se hizo respetando las órdenes administrativas democráticas y correspondientes o de contrabando. Eso hay que analizarlo”, dijo Dalbón, quien confesó que esto le recuerda mucho, al igual que a la memoria colectiva de este país, al contrabando de armas de Carlos Menem, pero con un ingrediente aún peor: “Lo que estaría haciendo Mauricio Macri es mandando a Bolivia armamento bélico con el fin de perpetrar un golpe de Estado, apoyando a un gobierno de facto”.

“Mauricio Macri va a tener, sin lugar a dudas, una causa bastante difícil donde va a tener que defenderse porque el delito contra el régimen institucional en Bolivia es gravísimo y puede tener penas de hasta prisión perpetua”, indicó quien fue abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández cuando era primera mandataria.

Dalbón señaló que Macri puede ser juzgado tanto en Bolivia como en Argentina, y que lo que da prueba de todo esto es la carta del comandante general Jorge Gonzalo Terceros Lara, que fue dada a conocer el jueves por el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Rogelio Mayta, en la que agradece lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri.

“Más allá de lo bélico, parecieran ser simplemente armas para disuadir, armas típicas de represión. Por eso también entiendo que va a estar acompañado por Patricia Bullrich, sin lugar a dudas. Estas causas van a tener un cariz internacional en Bolivia, porque allí se ataca a los delitos que van en contra del régimen y el orden constitucional, como la sedición, rebelión y traición a la patria, que se pagan caros en cualquier lugar del mundo, y más cuando es un gobierno democrático ayudado por otro gobierno democrático que, en realidad, en vez de ayudarlo, está ayudando a un gobierno de facto, ilegítimo”, afirmó.

El abogado del Presidente Alberto Fernández en la causa por la que el mandatario denunció a Patricia Bullrich, tras sus dichos en los que insinuaba corrupción en la negociación de las vacunas contra el coronavirus con el laboratorio Pfizer, aludió a los tratados internacionales que están incorporados en nuestra Constitución y al artículo 75 para afirmar que “seguramente” va a haber investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que va a terminar, posiblemente, en dos instancias: el Tribunal Penal Internacional de La Haya o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Eso una vez que esté disuelto y terminado el juicio de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia”, dijo Dalbón.

La causa en Argentina

Dalbón le aseguró a este multimedio que en Argentina va a haber una causa federal que investigará cómo se llegó a mandar armas a Bolivia y que ya empezó cuando el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, mostró los registros de cuándo partió el avión para llevar ese material militar.

“Para movilizar elementos bélicos tiene que haber acuerdo del Senado y tiene que haber absoluta transparencia en ese tipo de situación, porque estamos hablando de armas. No la hubo. No hubo ninguna sesión en el Senado que autorizara al gobierno de Mauricio Macri a poder manipular armas, sean estas disuasivas o represivas o bélicas”, explicó Dalbón aludiendo a la Constitución Nacional, y agregó que “tampoco hubo, o por lo menos no se vio, un Decreto de Necesidad y Urgencia o decreto presidencial, que es otra de las posibilidades que podía tener Macri”.

En la llamada telefónica que diario Hoy mantuvo con el abogado penalista, Dalbón afirmó que también hay que investigar el escalafón hacia abajo, ya que no pueden desconocer un movimiento de esta naturaleza el canciller Faurie ni Gustavo Arribas, el jefe de la AFI en ese entonces. “El jefe de Inteligencia de la Argentina no puede desconocer una operación donde se van a manejar armas de disuasión, de represión o bélicas. Entonces, Gustavo Arribas también va a tener un compromiso con esta causa federal que se va a hacer en la Argentina”, afirmó. Y agregó que el ministro de Defensa Oscar Aguad tiene que haber tenido noción de lo que sucedía, porque las Fuerzas Armadas y todo lo que es material bélico está encabezado por ese cargo.

El abogado también apuntó a la actual titular del PRO: “Si había municiones de represión, la que compraba y vendía municiones de disuasión era Patricia Bullrich”. Y rememoró que está comprobado, no solo con las Taser, sino con un montón de pequeñas armas y municiones y balas de goma, que la exministra de Seguridad firmaba ese tipo de compras y ventas.

“Así que todos esos son los imputados, con el presidente a la cabeza, que seguramente van a tener que dar una explicación”, añadió Dalbón.

Ante la pregunta de diario Hoy sobre si el argumento para juzgar a Macri en el país sería el artículo 75 de la Constitución, el letrado respondió que no se aferraría solo a ese, ya que hay otros que también hablan de lo que hizo el gobierno anterior.

“Lo dejaría a la apreciación judicial. Además, están los tratados internacionales a los que adhiere la Constitución Nacional y que tienen fuerza de ley. Lo que hizo Macri es un delito de lesa humanidad. Y para este tipo de delitos las penas en general son prisión o reclusión perpetua”, explicó el abogado, quien igualmente recuerda que siempre está presente el principio de la inocencia.

Por último, recordó que está claro que Macri y Bullrich son los “grandes responsables de esta intromisión” y volvió a señalar la presunción de inocencia, incluso para todos sus cómplices, coautores y encubridores, porque, dijo, Marcos Peña no podía no saberlo, el jefe de Migraciones tampoco.

“Cuando hay este tipo de situaciones, ocurre que se abre la causa principal y el encubrimiento. Acá el gobierno de Cambiemos encubrió esta maniobra, no puede no haber sabido. ¿Nadie sabía esto?”, finalizó Dalbón.