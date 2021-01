Los aumentos que se vienen para la provincia de Buenos Aires

El 2020 fue un año devastador en la economía argentina. Hasta el día de hoy siguen cerrando locales debido a la pandemia que dejó a todos encerrados en sus hogares. Miles de personas perdieron sus trabajos y quienes lo conservaron, en su mayoría, debieron ajustar sus gastos para poder ayudar a algún familiar o amigo a llegar a fin de mes. Si bien el gobierno brindó apoyo a los menos afortunados con beneficios monetarios como el IFE o la AUH, estos no fueron suficientes, ya que no suplió el monto de las necesidades básicas de una casa.



Este año, la esperanza no está puesta en la ambiciosa idea de que llegue la prosperidad, sino simplemente en recuperar lo perdido durante los meses previos. Pero esto se ve ensombrecido por los aumentos que se anunciaron para la provincia de Buenos aires: los intendentes de los 135 municipios bonaerenses acordaron un aumento del 35% en los ABL, lo que significa una enorme lucha contra la inflación durante este año.



En nuestra ciudad, la Tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM), con un revalúo del 20% de todas las propiedades, fue aprobada en diciembre, siguiendo la línea de lo estimado en el Proyecto de Ley Impositiva 2021 de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, se espera una actualización de la Tasa con una suba del 35% en promedio ($419 por cuota), la cual se irá incrementando, ya que la suba mayor se dará en los inmuebles de mayor valuación fiscal.



En el marco local, se aclaró que un 80% de los inmuebles tendrán una suba promedio del 25% (categorías F–G–H), mientras que aquellos de mayor valuación tendrán aumentos más abultados.



Actualmente, la pelea es por el escaso capital con el que cuentan los municipios, debido a la restricción de actividades económicas de meses por la pandemia, sumado a los gastos extras justamente por la Covid-19, y el retroceso salarial de enormes sectores de la sociedad. Sin contar, claro, la desocupación directa por cierre de fuentes de trabajo.



En el caso de las patentes, de acuerdo con lo establecido por el artículo 128 de la Ley 15.226 impositiva 2021, para aquellos vehículos cuya base imponible es de $5.000.000, el impuesto automotor no podrá exceder más del 32% al calculado en 2020. Si supera esa base imponible, los aumentos son definidos de acuerdo con cada escala.



Un recordatorio no menor es que los contribuyentes que paguen en término y adhieran al sistema de boletas por mail, acceden a un descuento del 20% sobre el monto a abonar. Es importante destacarlo, debido a que no es mucha la población que está al tanto de esta información, y el trámite para sumarse al pago por correo electrónico es sumamente sencillo.



En cuanto a los inmuebles, el tope del aumento del Impuesto Inmobiliario también es del 32%. El tope se establece para el 99% de las viviendas de la Provincia y queda liberado para aquellas cuya valuación fiscal supere los 15 millones de pesos.

En este caso también serán beneficiados quienes paguen en término y se adhieran al sistema de boleta por mail: el descuento previsto es de un 20% sobre el monto a abonar.