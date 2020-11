Los intendentes opositores llaman a la desobediencia civil

Los intendentes de muchos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parecen no entender un concepto básico del derecho constitucional denominado “supremacía constitucional”, que postula que las leyes o decretos emanados de la Nación están por encima de las decisiones que las provincias o municipios puedan tomar.

Este concepto es parte de un principio más amplio llamado “jerarquía”, que designa lo que está por encima y deja sin efecto todo lo que se le oponga y que claramente queda por debajo.

Por ello, ninguna decisión que tome un intendente puede ir en contra de lo que el gobernador decida, así como las decisiones de los mandatarios provinciales no pueden contrariar las tomadas por el Presidente.

En este marco, y en medio de la pandemia, muchos jefes comunales han decidido habilitar actividades que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) emanado desde el Ejecutivo nacional (N. de la R.: los DNU tienen jerarquía de ley, a pesar de no haber sido el producto de un proyecto evaluado por el Congreso de la Nación o la ­Legislatura de una provincia) al que Buenos Aires adhirió, ­desconociendo no solo la autoridad del gobernador y el Presidente, sino también a la Constitución ­Nacional.

En la ciudad de La Plata, así como en varios municipios del conurbano, puede verse sin mayores inconvenientes a las canchas de fútbol 5 trabajar a pleno cuando su actividad no está habilitada en función de la fase en que el AMBA se encuentra, pero eso no parece importarles ni a los dueños de los establecimientos ni a los intendentes que debieran controlar que no suceda y que, en algunos casos, “legalizan” su apertura “habilitando” una actividad que, claramente por las condiciones de pandemia, está prohibida.

El diario Hoy consultó al jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires sobre la posibilidad de que algunos intendentes hayan pedido una excepción para poder habilitar esta actividad, y al respecto, Carlos Bianco indicó que, “más allá del fútbol, efectivamente, y esto lo hemos dicho varias veces, lo que hace en primer lugar Nación a través del ASPO y DSPO es establecer un marco general de comportamiento, en donde algunas actividades están permitidas y otras están prohibidas. Se establece también un esquema para el pedido de excepciones y delega en la provincia la reglamentación de esas cuestiones.

Nosotros lo hacemos adoptando los DNU de Nación, y después, a través de resoluciones, establecimos ­nuestro sistema de fases con distintos niveles de habilitaciones o ­restricciones de actividades, que es lo que nosotros establecimos para que después los municipios, sobre esa base, tengan la responsabilidad institucional de establecer sus propios decretos y normativas y de hacer cumplir las normas, que son muy claras”.

La mano derecha del gobernador se expresó de forma comprensiva sobre quienes están en esta situación, e indicó que “también se entiende que para algunos clubes públicos o privados es complejo sostenerse después de tantos meses. Lo que nosotros establecemos es este marco; después está la responsabilidad institucional de los intendentes de controlarlo y la responsabilidad individual y colectiva de quienes llevan adelante ese tipo de actividades deportivas de habilitar o no esos espacios”.

“Los que estamos en el gobierno tenemos una responsabilidad institucional, pero la sociedad tiene una responsabilidad colectiva e individual respecto de cumplir la normativa. Si yo dijera que se habilitan los partidos de fútbol, yo me voy a jugar al fútbol mañana a la noche porque estaría habilitado, pero no juego al fútbol desde febrero. Yo soy presidente del Club Social y Deportivo Tucumán de Quilmes, que tiene cuatro actividades: natación, fútbol, pelota paleta y recitales. Están las cuatro prohibidas y el club está cerrado, como corresponde. Pero después hay algunos que no cumplen las normativas”, ilustró Bianco.

Finalmente, reflexionó sobre los alcaldes opositores que llaman a la desobediencia civil e indicó que “a mí lo que me preocupa es que algunos intendentes de la oposición, independientemente de si pueden controlar cada una de las actividades, salen a pedir que no se cumplan las normativas o publicitan abiertamente actividades que están prohibidas por la Nación y la Provincia. Son situaciones diferentes; una cosa es la imposibilidad de controlar todo en tiempo y forma porque es muy complejo, y otra cosa distinta es salir abiertamente a decir que no se cumpla la normativa que establece la Provincia”.