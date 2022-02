Luis Arias: “La política de Garro es favorecer los negocios de los empresarios inmobiliarios”

Los concejales del Frente de Todos brindaron una conferencia de prensa para referirse a la negativa del presidente del cuerpo, Darío Ganduglia, a convocar a sesiones extraordinarias para tratar la interpelación de Julio Garro por su participación en la mesa judicial empresarial. En ese marco, Luis Arias consideró que esta acción es “es un abuso de autoridad que se viene sumando a una serie de delitos”.

Al respecto, el ex juez recordó que “nosotros tuvimos conocimiento de esta mesa judicial a través de un delito que fue el espionaje ilegal hecho por Cambiemos, que documentó otro hecho ilegal que es el armado de la mesa judicial, al cual le siguió el falso testimonio de Garro que dijo que no conocía a nadie y luego aparece en las fotos”.

Asimismo, el edil manifestó que “hubo una catarata de ilícitos y este es uno más, que habla de la impunidad del gobierno municipal, que quiere llevar adelante sus objetivos por encima de las leyes”.

Por otro lado, Arias afirmó que “los ciudadanos platenses deben saber que, en esa mesa, donde había empresarios del sector de la construcción y el sector inmobiliario, Garro estaba defendiendo esos intereses. Ponía el Estado a disposición, no para hablar de los problemas de la ciudad o de los 186 asentamientos, lo que se discutía ahí era la rentabilidad de las empresas del sector inmobiliario a las cuales él defendía”.

Sobre la mesa judicial y el armado de causas, el concejal explicó que “lo que se estaba debatiendo ahí era la ganancia de las empresas frente a lo que ellos consideraban una amenaza de los trabajadores”, a la vez que se preguntó: “¿Qué hacía un intendente que tiene que defender a todos los platenses defendiendo los intereses de las empresas? ¿Por qué lo hacía? ¿Lo hizo gratis porque siente amistad con los empresarios o verdaderamente hay un acto de connivencia, un acto de corrupción y una cuestión ilícita?”.

En este mismo sentido, Arias detalló que esas acciones “tienen su correlato en la ciudad, porque la política de Garro es favorecer los negocios de los empresarios e inmobiliarias. Todos los meses de diciembre, mientras la gente está brindando, tenemos rezonificaciones y cambios de indicadores del COU que favorecen precisamente a esos negocios”.

Sobre esto último, el ex juez expresó que los concejales de Juntos apoyan esos proyectos y “la gente no se entera que están favoreciendo esos negocios inmobiliarios, mientras que el resto de la ciudad está en estado de abandono, no hay iluminación, no hay calles ni servicios”.

“Más allá de lo jurídico, desde el punto de vista político tenemos un intendente que, en vez de defender el interés de todos los ciudadanos, está defiendo el interés de un solo sector que es el representado en los empresarios de la construcción”, sostuvo Arias y sentenció: “Sus delitos están vinculados a la función pública y por eso tiene una responsabilidad política, que hay que hacer valer acá en el Concejo Deliberante. Nosotros queremos que venga a dar explicaciones a la ciudadanía cuál era su intervención y por qué estaba en esa mesa judicial empresarial”.