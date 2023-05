Macri otra vez cuestionado dentro y fuera de Juntos por el Cambio

Mauricio Macri acumula decenas de críticas dentro y fuera de Juntos por el Cambio (JxC). Esta vez fueron apenas un par de segundos de diálogo con la prensa los que le bastaron para encender la ­polémica, luego de asegurar el pasado lunes que las elecciones

en las provincias de Jujuy, La Rioja y Misiones, donde el PRO no logró imponerse con candidatos propios, “no son representativas”, y calificó esas gestiones como ­“feudos”.

Ante sus dichos previos a la cumbre del PRO, tales como “son provincias manejadas hace muchos años por sistemas feudales, ya va a llegar la libertad para ellos”, las críticas desde su coalición y desde diversos sectores políticos no se hicieron esperar.

Asimismo, minutos antes había ingresado la precandidata a ­presidenta Patricia Bullrich, que dedicó algunos minutos a responder preguntas a la prensa, con un discurso similar al de su líder: “La Rioja es una provincia con un modelo feudal”.

Rápidamente esto repercutió en el arco político, al considerar “innecesario” y “antidemocrático” el comentario del exmandatario.

Para el diputado riojano Ricardo Herrera, los dichos de Macri “representan el porteñocentrismo y su desprecio por la Argentina federal”. “Si fuera por ellos, cerrarían la Argentina en la avenida General Paz y que el resto se autogestione”, consideró.

Además, el legislador oficialista recordó que las palabras de Macri representan “la línea de ­pensamiento que tienen las ­personas que quieren gobernar a partir de 2023”.

“Lamento las declaraciones, porque además hay provincias, como Jujuy, que es gobernada por Juntos por el Cambio”, ­enfatizó el legislador. “Lo de feudo no me parece bien, San Isidro y la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le parecen bastante”, remarcó.

Dentro de la propia alianza ­opositora tampoco cayeron nada bien los dichos de su líder, sobre todo si se tiene en cuenta que en Jujuy fue electo Carlos Sadir, ministro de Economía de la provincia y delfín del actual mandatario, Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, quien ­obviamente forma parte de Juntos por el Cambio.

De hecho, el senador radical Martín Lousteau salió al cruce de Macri y le reclamó que no contribuya a “lesionar” la alianza. “Mientras en el PRO están tratando de apaciguar los ánimos, y creo que el expresidente dice que en el PRO tienen que trabajar de manera más consensuada, me parece una mala declaración hacia adentro de Juntos por el Cambio. Es lesiva para lo que sucede en Jujuy”, señaló el precandidato a jefe de Gobierno porteño. Y agregó: “Quie­ro creer que no descalifica el triun­fo del radicalismo en Jujuy”.

Además, recordó que Macri “dijo que ya va a llegar la libertad a esas tres provincias” y le marcó que “la libertad llegó con un ­candidato a La Rioja y lo único que facilitó es el triunfo de la casta y lo que ya estaba, que continuará lo mismo”.

En tanto, desde el Gobierno, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, ­también le respondió al expresidente y afirmó que, con sus declaraciones, Mauricio Macri “de­muestra una vez más su profundo desprecio por el federalismo ­consagrado en nuestra Constitución, por la democracia y por el voto popular”.

“Ayer hubo elecciones en tres provincias y fueron electos ­gobernadores de distintos partidos políticos, uno de ellos de Juntos por el Cambio”, remarcó el ­funcionario.

Macri desprecia la democracia

Hablar de esto no es nuevo, ya desde tiempos remotos los dichos de Macri han demostrado el desprecio que tiene por la democracia y la actividad política, sobre todo cuando las cosas no toman el curso que él y sus ideologías empresariales desean para nuestro país.

En esta oportunidad, una vez más y en pocas palabras, demostró sus intereses y oportunismos, desprestigiando el voto popular en provincias iguales de importantes que Buenos Aires.

Sin embargo, aunque muchos consideren que esos comentarios “se le escapan”, dejan entrever qué sistemas y políticas implementaría el exmandatario, que además ya lo ha ejemplificado en cuatro años de gestión.

Tampoco es novedad que desde el propio radicalismo le han hecho saber de su disconformidad ante su postura antidemocrática. En 2021, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, le envió una dura carta en donde expresó: “Si tu intención es romper Juntos por el Cambio, lo mejor es decirlo concretamente”.

“Vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en JxC atacando a la UCR, como lo estás haciendo últimamente”, relataba el documento dirigido a Mauricio Macri, a quien parece, dos años más tarde, no haberle afectado.