“Majul es un delincuente”

Daniel Llermanos, abogado de Pablo Moyano, disparó duro contra Luis Majul, luego de que el periodista lo denunciara ante la Justicia junto a otras personas por ser presuntamente integrantes de una “asociación ilícita” dedicada a “armar causas” con fines políticos.

En diálogo con diario Hoy, Llermanos afirmó que “Majul hizo pública una serie de denuncias que en realidad es un pedido de investigación que le hace a la Justicia Federal, tratando de probar que todas sus acciones delictivas han sido inventadas. Realmente yo, en el juzgado de Julián Ercolini, donde cuando sea citado obviamente voy a comparecer, voy a citar todas las pruebas que acreditan por medios tecnológicos absolutamente irrefutables que es un delincuente. Que está tratando de sembrar alguna duda para que algún distraído crea que esto fue un armado político”.

Además, citó mensajes que se encuentran en manos de la Justicia y que dejan en ridículo a Majul: “el propio secretario del expresidente, Darío Nieto, ya dijo algún tiempo atrás en uno de los chats que fueron secuestrados y que están en la Justicia, que a Luis Majul por las cosas que habían hecho, se le veía la caca en los pantalones. Es tremendo”.



Audios filtrados

El abogado también relató que “cuando Majul publicó mis charlas telefónicas entre Pablo Moyano y yo, entre el defensor y la persona que estaba acusada, comencé a tratar de averiguar cómo había conseguido ese audio, y obtuve un testimonio de un periodista de América que también es abogado, el doctor Gabriel Iezzi, que le confió en un acta judicial al juez Alejo Ramos Padilla, que se la dio D’Alessio.

D’Alessio por su parte la recibió de manos de Escalera, que fue quien ordenó esa pinchadura al fiscal de Lomas de Zamora, y que es un fiscal que lo tengo denunciado por ser un fiscal penal que ha ordenado prisiones absolutamente injustas. Además, es un agente orgánico de la AFI que tenía a su favor Mauricio Macri.

Llermanos agregó: “A partir de ahí cuando empiezo a difundir estas cosas y exponerlas judicialmente, conozco, porque se me presentó de manera espontánea, al abogado de uno de los detenidos, el doctor Facundo Melo, que me confía estar en una situación desesperada. Él es penalista de Lomas de Zamora, y me dijo que había defendido a otras personas. Yo no lo conocía personalmente. Y me dijo que con otro nombre esa gente de la AFI le está pidiendo que arme pruebas judiciales contra Pablo Moyano, aprovechando que es abogado de Damián Lagarone. No solamente esto era verdad: hay una carta de Lagarone de puño y letra que decía que Escalera le ofrecía la libertad a cambio de acusar falsamente a Moyano”.

Complicidad

Llermanos afirmó haber accedido a un audio donde se demuestra la charla entre el exespía Melo, Escalera y Lagarone.

En la misma, Escalera se refería a Lagarone como “Demi”, sobre lo que abogado consideró: “Parece más una charla entre dos queridas tías en el medio de una confitería. Escalera es un delincuente, que respondía a Conte Grand, que por otra parte tenía un teléfono encriptado regalado por la AFI, en realidad regalado con nuestros impuestos. Y, ¿para qué le dan un teléfono encriptado? Para que haga todas las basuras que ha hecho Conte Grand, que era el gran jefe de la banda a nivel provincial, junto con el Senador Juan Pablo Allan, y otros Ministros como Gustavo Ferrari que fue el que autorizó que la AFI preparara el calabozo donde iba a ir Pablo Moyano. Lo que hizo ayer Majul en definitiva es tratar de confundir, de echar basura sobre una investigación muy seria, cuando en realidad está muerto de miedo”.