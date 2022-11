Mar del Plata: denuncian agresión en el Faro de la Memoria

A través de un comunicado, integrantes del colectivo de derechos humanos informaron que el hecho ocurrió mientras se desarrollaba una visita guiada a través de la cátedra Taller de Práctica III de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Según se amplió, mientras se realizaba el taller introductorio del recorrido en uno de los espacios del predio, ubicado junto a la ruta 11, “ingresaron a la oficina, a los gritos dos hombres de unos 60 años con anteojos negros”.

“Gritaban que todo lo que se decía en este lugar era mentira y que ellos habían estado en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina en los 80. Ante la sorpresa comenzamos a reiterarles que se retiraran, que habían entrado a una oficina de trabajo y que estábamos trabajando con un grupo”, agregaron.

Según precisaron en el comunicado, los hombres se pararon en la puerta de ingreso a la oficina para bloquear la salida, y repetían “incontables veces que todo lo que se decía era mentira” y aseguraban a los presentes que “eran todos zurdos”.

“Después de un rato, el hombre que más gritaba salió y continuó reiterando las mismas frases a los gritos pero desde la ventana de la oficina. El otro hombre ingresó unos pasos más adentro. Se le continuó diciendo que debían retirarse. A lo que respondía: A mí no me va a sacar nadie”, relataron los miembros del colectivo de derechos humanos, e indicaron que por tratarse de fin de semana, “el espacio no contaba con presencia de personal de seguridad”.