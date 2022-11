Juntos provocó la caída de la sesión en Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires vio ayer como se frustraba la sesión en la que el gobernador pretendía se aprobara la marcha atrás con la reforma jubilatoria de los empleados del Banco Provincia.

El bloque de legisladores provinciales opositores explicó que los motivos que llevaron a no marcar presencia en el recinto de las sillas azules fueron que el oficialismo pretendía tratar la Ley 15.008, que consta en la reforma jubilatoria del Banco Provincia y que ya habían sentado su postura con el rechazo unificado de toda la coalición opositora, por lo que la decisión de no concurrir al recinto y no dar quorum para tratar el proyecto era la decisión más lógica.

Tras el plantazo en la Cámara Baja, Juntos justificó su postura a través de las redes sociales al indicar que: “El bloque de diputados de Juntos decidió no dar quorum en la sesión que el oficialismo intentó, de manera intempestiva y desconociendo el alcance del marco institucional del diálogo que ha planteado la Suprema Corte, tratar una nueva Ley”.

También apuntaron al gobernador Axel Kicillof, quien días atrás había adelantado que pediría el tratamiento para exponer a quienes votaran en contra: “No vamos a permitir que la relación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se desarrolle de acuerdo a los caprichos de Kicillof”.

De esta forma, Juntos busca presionar al oficialismo no solo para incorporar la discusión del FIM en la letra del Presupuesto, sino para posponer el debate de la reforma jubilatoria del Provincia, quizás para el próximo ejercicio legislativo.