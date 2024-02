Marcelo Romero: “Buscamos eliminar la burocracia, el tiempo escasea en investigación criminal”

El subsecretario de investigación criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Romero, habló con diario Hoy sobre su nuevo presente después de haberse retirado de la actividad judicial y, más allá de las candidaturas dentro de la política, asumir la responsabilidad de un cargo de gestión dentro del Gobierno nacional.

“La Subsecretaría de investigación criminal tiene relación con las 5 fuerzas de seguridad federal: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y por último recordemos que se incorporó al Servicio Penitenciario Federal”, comenzó explicando el funcionario.

Romero apuntó entonces que “la relación en la faz investigativa es hibrida porque los efectivos federales son auxiliares del ministerio público fiscal trabajando en pos de jueces y fiscales y es allí donde nosotros nos ponemos también a disposición”.

“Conozco desde el otro lado del mostrador porque yo requería de la fuerza policial y ahora estoy en medio de esas dos funciones. La función judicial y su relación con las fuerzas federales. Estoy visitando departamentos judiciales, los fiscales y jueces federales de Comodoro Py y después los jueces en lo penal económico y los jueces y fiscales de interior del país, voy tomando contacto personal o por videollamada con los presidentes de los colegios de magistrados de todo el país”, relató.

Romero destacó entonces que “me conoce todo el mundo al haber tenido un perfil tan alto, profesionalmente me han recibido muy bien tanto en el Ministerio como en las fuerzas federales que dependen del área”. Además, el exfiscal adelantó que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, piensa restablecer la inteligencia penitenciaria. En ese sentido, había señalado a este medio: “La inteligencia criminal es la herramienta primordial para adelantarse al accionar criminal, antes que el delito grave se cometa, hablamos de contrabando, trata de personas, narcotráfico, es fundamental no solamente la inteligencia civil, sino la inteligencias de las 5 fuerzas federales de seguridad y coordinar con la inteligencia militar porque el narcotráfico es transnacional y debe estar la inteligencia estratégica ­porque ha cambiado el paradigma de los que son los ataques de otras potencias, hoy tal vez se hace un ataque informático desde otra parte del planeta, lo mismo el narcotráfico, el contrabando, esa criminalidad que no es la criminalidad amateur, es un desafío”.

“Es una estructura muy grande de la que me toca formar parte y como experiencia personal es algo que, si bien la temática es conocida es un mundo diferente al que uno viene haciendo, estamos para servir a jueces y fiscales pero sin intervenir en el accionar de ninguno de los actores” señaló.

Pensando en lo que proyecta para el área, Romero enfatizo: “Lo que me gustaría sería poder establecer un mejor vinculo, eliminar al máximo la traba burócratica porque el tiempo escasea en la investigación criminal y mucho más si hablamos del de los delitos federales como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción… la Ministra le pone una dinámica al trabajo que hay que acompañar. Es permanente el contacto con nosotros y hay que estar con las dependencias judiciales trabajando, pero sin interferir en sus investigaciones”.

“Se puede trabajar en recupera la confianza en las fuerzas federales, han sufrido el abandono, el desprestigio y hasta el prejuicio y tenemos una inmensa mayoría de funcionarios que honran su juramento, lo que no significa que no haya de los otros, pero tenemos un material humano admirable en investigación y en materia científica que están a disposición de los jueces y tienen que aprovecharlo… Me comprometo a servir de enlace para que tengan la respuesta oportuna o facilitar la ayuda”, enfatizó.

El subsecretario de investigación criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación apuntó, además, que “es importante que no haya fuga de información, manejar el marketing político, hay que ser prudentes y manejar los códigos de confidencialidad”. “Es un universo diferente para mí, el año pasado fue un año del adiós al poder judicial, fui candidato a senador y cuando creí que iba a estar en jogging y zapatillas la ministra me convocó y fue una grata sorpresa”, expresó.

Por último, destacó el trabajo en equipo del área donde “nos integramos todos, hay un ritmo que parece una fiscala de turno permanente y quiero destacar el recibimiento de las fuerzas federales”.