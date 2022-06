Marcharon al Congreso para reclamar la modificación en la Ley de Salud Mental

Este viernes en horas del mediodía, un masivo reclamo se concentró en la fachada del Congreso ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para pedir por modificaciones en la Ley de Salud Mental que rige desde el año 2010. Allí, principalmente se pidió por la habilitación a familiares de personas con consumos problemáticos a poder realizar internaciones.

Allí una de las principales oradoras fue Marina Charpentier, madre de Santiago Moreno Charpentier más conocido como "Chano", que tras ser consultada por diario Hoy, expresó: "La ley de Salud Mental fue hecha en el 2010, en un escritorio con gente que tenía como consigna proteger los derechos humanos del paciente. Pero el derecho a la salud está por encima del derecho humano porque una persona sin salud no puede hacer nada, no puede trabajar, vivir, estar en pareja, tener hijos, nada".

"Les pedimos que bajen a la tierra, que vean si la implementación de la Ley como ellos la pensaron es posible, que no lo es, hoy se necesita la voluntad del paciente para internarlo y no siempre se puede conseguir la voz del paciente, diría que casi nunca", añadió.

Además, hizo referencia al reclamo generalizado sobre las diferentes problemáticas del sistema de Salud: "El artículo 20 que explica que el riesgo cierto inminente no es evaluado, cuando llamamos por teléfono no viene nadie, ni un psiquiatra, ¿Quién puede evaluar, una madre? Tal vez sí, pero no es tenida en cuenta. También pedimos que no cierren las comunidades terapéuticas, que se haga prevención, muchas cosas".

Por último, concluyó con la importancia de la prevención en esos casos: "En el petitorio que leímos, queremos que esta problemática sea tenida en cuenta porque la pandemia actual es la salud mental. La prevención es fundamental, tiene que ser básica y al igual que la capacitación en trabajadores del estado, del área privada y en diferentes instituciones estatales".