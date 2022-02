Marcharon contra la Corte Suprema

En la tarde de hoy, martes 1° de febrero, se llevó adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una movilización contra la Corte Suprema de la Nación en reclamo por la “democratización de la Justicia” frente al Palacio de Tribunales. La cita tuvo lugar en la Plaza Lavalle.

Algunos de los que participaron fueron el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou; el dirigente social Luis D’Elia, uno de los convocantes; y otro de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla.

Además, la convocatoria también fue apoyada con manifestaciones en otras jurisdicciones del país, tal es el caso de Río Negro y Jujuy.

Las principales consignas del evento fueron el reclamo contra la “impunidad” y el “fin del lawfare”. En este contexto, en diálogo con la prensa y en respuesta a la Red 92 y diario Hoy, Pablo Moyano explicó que “hemos venido a decirle a la Corte Suprema que sea independiente”, y señaló que “es el pedido de una gran mayoría del pueblo argentino que haya una Corte Suprema independiente de los go­biernos de turno y que sea democrática. Es una vergüenza que haya trabajadores que esperan cinco a diez años por un fallo para cobrar una simple indemnización”.

Asimismo, agregó que “después de lo que hemos visto en el video, donde Mauricio Macri, con Vidal, soñaba con hacer desaparecer a los sindicatos y a los trabajadores, quiero que la Justicia, a través de la Corte Suprema, investigue, y no como lamentablemente pasa hoy, que es una Corte Suprema que responde a los intereses de Clarín y de los grandes empresarios”.

A su vez, ante la consulta de este multimedio sobre las explicaciones de María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense y actual legisladora porteña, quien negó la existencia de una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires durante su gobierno, Pablo Moyano consideró que “o somos ciegos y sordos, o ese video fue algo ficticio que vimos. Como hacen siempre, cuando tienen que responder con las causas, se borran”, se preguntó “¿Dónde está Pepín Rodríguez? ¿Dónde está (Marcelo) Villegas?”, y también afirmó que “la exgobernadora (María Eugenia Vidal) mira para otro lado”.

Por su lado, el dirigente social Luis D’Elia, en diálogo exclusivo con este multimedio, se refirió a los videos difundidos en el último tiempo sobre la presunta mesa antisindical durante la gestión de Vidal, y en este sentido afirmó que “develan claramente esta impudicia que vivimos de tener un Poder Judicial y una Corte al servicio de Macri y de Clarín”.

En tanto, Lorena Pokoik, secretaria de Cultura del Partido Justicialista porteño, le dijo a este multimedio que el reclamo principal contra la Corte Suprema “es que queremos una Justicia justa, es decir, una Justicia independiente para garantizar la división de poderes. Si no hay real democratización del Poder Judicial y una profunda reforma, no hay garantía de derechos, por lo tanto no hay una democracia plena”.

“Estamos pidiendo la renovación de la Corte Suprema y la reforma judicial y estamos diciendo basta de lawfare. Es uno de los tantos reclamos que tienen que ver con poder hablar de democracia con mayúsculas y es una gran deuda pendiente de la democracia poder hacer que acá, frente al Palacio de Tribunales, este enorme poder realmente garantice la independencia”, detalló.

Asimismo, en relación a las imágenes difundidas en las últimas semanas sobre el presunto armado de causas durante la gestión vidalista, Pokoik expresó que “es terrible. Esto que llamamos Gestapo es una banda de la política que gobernó la Nación y la provincia de Buenos Aires y que gobierna la CABA y que han construido causas judiciales y han generado una persecución política, incluso contra integrantes de su propia fuerza. Esto es repudiable y condenable en términos jurídicos”.

Cabe recordar que en el pasado diciembre se difundió un audiovisual en el que el ministro de Trabajo bonaerense durante la gestión de Cambiemos, Marcelo Villegas, expresó su deseo de contar con una “Gestapo” para “terminar con todos los gremios”.

Por otro lado, en declaraciones a Radio Gráfica, el titular de la CTA, Hugo Yasky, manifestó que ayer marchó “por una Justicia que sea transparente en su procedimiento y fundamentalmente por una Justicia que no siga persiguiendo trabajadores. Que no tenga permanentemente como una especie de mandato ­cumplir y defender los privilegios y los intereses de los poderosos de este país”.

“La peor Corte que hubo”

Desde el escenario montado en la plaza Lavalle, uno de los organizadores de la marcha, el juez Juan Ramos Padilla, consideró que “van a quedar en la historia como la peor Corte que hubo”, y manifestó que los integrantes del tribunal “se tienen que ir hoy porque no van a poder sostener la mirada a un argentino de bien”.

Asimismo, sostuvo que “acá está el pueblo”, y aseguró que “el pueblo se merece jueces en la casa de las leyes, en la casa de la Justicia”.

“Queremos una Justicia donde verdaderamente el principio de que todos somos iguales ante la ley se cumpla”, indicó Ramos Padilla, quien cerró su exposición asegurando que “empezó la lucha, vamos a cambiar la historia”.

Después, las actrices Luisa Kuliok y Cristina Banegas leyeron el documento oficial del evento con cuestionamientos al máximo ­tribunal.