“Me siento un poco molesto con algunos colegas”

Desde que nació el Consejo, ha habido algunos períodos de traslados de magistrados de una jurisdicción a otra, de un cargo a otro, el reglamento viene de 2003/4 para hacer excepción, porque en realidad los traslados son excepcionales. Lo que debe hacerse según la reforma constitucional de 1994 es concurso de oposición de antecedentes, luego pasa una terna al Poder Ejecutivo, luego el Ejecutivo manda al Senado el pliego con quién es el mejor para él, conforme a su criterio y a la absoluta discrecionalidad que tiene el Ejecutivo para hacerlo dentro de la terna. Y ahí concluye lo que sería el acto complejo para designar un magistrado”.

De esta forma, el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, explicó al diario Hoy el procedimiento a seguir en el caso de los traslados de magistrados, tan cuestionados hoy luego de que el expresidente Mauricio Macri ordenara una decena de ellos.

Lugones indicó que “para eso se fueron estableciendo ciertos requisitos, primero era tener cuatro años en el cargo. Después eso se empezó a extender. Por ahí, alguien que tenía competencia en materia penal, pero no en materia múltiple en algún juzgado federal del interior, pedía el pase de un juzgado penal a uno de competencia múltiple para el cual no había competido, o estaba en un tribunal oral y pedía el pase a una cámara federal. Entonces se armó un reglamento que pretendía ser exigente en cuanto a los requisitos, pero no absolutamente negativo en cuanto a los pedidos que se podían formular”.

El magistrado contó también que, tras entrar al Consejo, advirtió que en este sentido había muchos excesos y las excepciones superaban ampliamente a la regla, por lo que no se respetaba el protocolo. Para evitarlo, propuso “un reglamento un poco más estricto, y que si no se cumplía con algunos de esos requisitos, fundamentalmente de competencia y jurisdicción, que el acto complejo tenía que concluir con el acuerdo del Senado, con lo cual se les daba legitimación a los magistrados que se había dispuesto que se trasladaran”, algo que no sucedió con los diez en cuestión.

Sobre este punto, indicó que, “de los casos que se están discutiendo, creo que son siete del último gobierno, empezó a ser medio un bartoleo esto, cualquier sistema valía, cualquier cosa valía, y el traslado se hacía con mayoría simple con poca ecuanimidad en el número. No importaba nada, sin explicar nada. El Consejo, sin cumplir el reglamento, lo mandaba al Ejecutivo, que dictaba el decreto, y al otro día estaba el juez trabajando en esta nueva jurisdicción. No es lo aconsejable, no es lo razonable, no es el sistema adecuado que prevé la Constitución Nacional”.

“La verdad, yo me siento un poco molesto con algunos colegas, a los cuales no los cuestiono como personas, no los cuestiono como jueces, pero sí en la discusión en la cual te vienen a pegar de todos lados y sos el peor de la película, porque están sosteniendo que nosotros vamos por la impunidad de la actual vicepresidenta y de otros integrantes del gobierno anterior. A ver, mi función es hacer cumplir la Constitución Nacional, no entro al Consejo para darle impunidad a nadie. Yo tengo que hacer cumplir la Constitución y las leyes”, remarcó Lugones.

“Alguien que está operando fuertemente, porque teme que en algún momento le puedan caer denuncias en la Cámara Federal y no quiere perder dos personas que eligió que le eran afines, cualquiera de los dos supuestos son muy graves”, aseguró el titular del Consejo, y remarcó que “acá tenemos que hacer respetar la Constitución y las leyes. Y si las hacemos respetar, vamos a tener un país mejor. Si no lo hacemos, vamos para atrás. No avanza el país si no aplicamos la misma regla a cada supuesto, tenemos que aplicar la misma regla, si no, no va a funcionar, y el país cada vez se ensucia más en cada discusión”.

“Yo lo que sostenía era que a estos jueces, los diez que plantea el representante del Ejecutivo, se les aplique lo mismo que a otros dos jueces que también fueron trasladados por el gobierno anterior y que le pidieron acuerdo del Senado. El doctor Mahiques, que fue ministro en Provincia, cuando viene a la Cámara de Casación de la ciudad de Buenos Aires, pasa a la Cámara Federal de Casación. A él le piden acuerdo del Senado.

Entonces, ¿por qué a él le piden, y al juez Basilico y a estos no? Y cuando se plantea la posibilidad de que se les dé el acuerdo del Senado, salen a decir que estamos afectando la estabilidad de los magistrados y la independencia judicial. El magistrado no puede tener más estabilidad que la propia que tenía, al trasladarse a un lugar que no era el propio”, concluyó Lugones.