Melconian: “Voló por el aire la tablita cambiaria y ahora viene un cambio rotundo”

El economista Carlos Melconian analizó la salida del cepo y la consideró un giro necesario ante una política cambiaria “insostenible”. “Voló por el aire la tablita cambiaria. El dólar no va a quedar donde estaba. La ficción de no emitir hace siete meses es mentira”, afirmó.

El economista sostuvo que el Gobierno entró en una nueva etapa empujada por el acuerdo con el FMI y advirtió que seguir vendiendo dólares para contener la brecha ya no era opción. “Estamos en un cambio rotundo, porque si no el Fondo no firmaba”, remarcó.

Sobre la inflación, consideró que “encontró un piso del 2%” y alertó que, si sigue así, a mitad de año podría alcanzar el 18%, la meta anual. También opinó que el paquete financiero “compró tranquilidad” a cambio de una mayor dependencia de los mercados.

Melconian señaló además que la apertura cambiaria aún no es total y que falta liberar el acceso a dólares para las corporaciones. “Esto es apenas un paso hacia la normalización”, concluyó.