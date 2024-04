Milagro Sala acusó a Morales de querer “desaparecer” la Tupac Amaru

Luego de 3.000 días presa, la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cuestionó el “laboratorio” de lawfare que montó Gerardo Morales en Jujuy y denunció que el exmandatario provincial intentó “desaparecer” la organización.

“Todo este tiempo fue muy duro como dirigente social y como persona fue muy duro porque no solo vinieron en contra mío, sino de mis compañeros de militancia y mi familia, que fue muy golpeada porque me armaron causas y me trasladaron varias veces aunque tenía prisión domiciliaria”, precisó la dirigente en declaraciones a Radio Provincia.

En este sentido, denunció que, en estos años, “policías vestidos de civil le quitaron las casas a muchos militantes” con el objetivo de “desarmar y hacer desaparecer a la Tupac Amaru”. “Aún así seguimos vivos y militando”, señaló. Por otro lado, Sala consideró que “Jujuy es un laboratorio y nosotros fuimos usados para probar la técnica que estaban implementando” y lamentó que “el 80 % de los dirigentes sociales, políticos y gremiales de la Provincia están imputados por la misma Constitución que armó Morales”, a quien acusó de querer “llevarla” nuevamente a la provincia norteña para continuar el proceso judicial.