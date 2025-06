Milei atacó a un nene platense con autismo

"Mierda humana” fue una de las tendencias en X a nivel nacional durante este domingo, en calificación a Javier Milei, quien difundió una polémica publicación en su historia de Instagram. El posteo ataca a Ian Moche, un influencer de 12 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), oriundo de La Plata, conocido por visibilizar el autismo en redes sociales.

En la imagen que compartió el Presidente muestra que el nene apareció públicamente primero con Pautino, tiempo después con Cristina Fernández de Kirchner, y luego con Sergio Massa durante su campaña electoral del 2023.

El posteo despertó un fuerte rechazo en las redes sociales. Incluso, el propio Ian Moche le respondió: “Primero con Lali, después con Ricardo Darín y ahora conmigo, no sé si sentir humor o miedo”.

La discapacidad, el nuevo enemigo de Milei

La polémica se dio luego de un semana que estuvo marcada por los números del ajuste de Gobierno nacional en materia de discapacidad. Incluso, como bien informó diario Hoy, hubo una marcha al Congreso para exigir la sanción de la emergencia en discapacidad y “la avanzada eugenésica de un Gobierno que considera a las personas con discapacidad un gasto prescindible”.

En este contexto, la controversia con Ian Moche se originó cuando él y su mamá, Marlene Spesso, fueron invitados al canal de stream Gelatina para hablar sobre el fuerte ajuste del Gobierno nacional.

En la charla, Spesso recordó lo ocurrido durante una reunión que mantuvo junto a su hijo con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en marzo de 2024. Se juntaron con el funcionario para conocer las políticas que se impulsarían desde la nueva gestión. “A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me dijera: 'si vos tuviste un hijo con discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado'”, contó la mujer.

Al relato de su mamá, Ian agregó: “Que nos diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos”. Además, el pequeño influencer sumó: “Él nos hizo un cuestionamiento, directamente, que fue: '¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.

El testimonio se viralizó. Ante esto, el director de la Andis fue invitado a La Nación+, donde se le consultó sobre esas declaraciones y él las negó rotundamente.

Ese recorte fue emitido en el programa que Paulino Rodrigues tiene en el mismo canal, en el que Ian y su madre fueron invitados: “Es doloroso porque no vino a hablar sobre el reclamo de discapacidad, sino a desmentir lo que le dijo a un niño de 12 años”, expresó Marlene. “Nosotros no buscamos ofender a Spagnuolo. Nosotros contamos una anécdota”, añadió Ian antes de quebrarse al aire y pedir retirarse del estudio entre lágrimas.

Tras el tenso momento, Ian reapareció en su cuenta de Instagram: “Tuvimos un problema con Spagnuolo y cuando fuimos a hablarlo, aparecí en el canal de La Nación, aduciendo que yo y mi mamá éramos mentirosos. La verdad es que no quería llorar porque quería dar la nota como siempre, pero no pude contener las lágrimas”, explicó.