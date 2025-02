Milei echó al titular de la ANSES tras sus dichos

El Presidente Javier Milei desplazó este lunes al titular de ANSES, Mariano de los Heros, por haber afirmado que el Gobierno nacional quería realizar una reforma jubilatoria.

Así lo había ratificado el ahora exfuncionario durante el fin de semana. Señaló que la principal medida que impulsaría dicha reforma sería el aumento de la edad jubilatoria (que en la actualidad es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres), pero que no se limitaría solo a eso, sino que la iniciativa buscaría otorgar mayor “sostenibilidad” al sistema.

A su vez, destacó que la reforma se enmarca en el Pacto de Mayo, donde la gestión libertaria se comprometió a reestructurar el sistema previsional. También advirtió que la falta de incentivos para la formalización laboral genera distorsiones y que el acceso a la jubilación debería ser proporcional a los años efectivamente aportados.

Sin embargo, el Presidente lo desacreditó en la entrevista televisiva brindada en A24: “La reforma jubilatoria no es para este momento”. “Eso corre por cuenta del titular de ANSES. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”, añadió Milei.

A raíz de esto, la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, comunicó en su cuenta de X que se le solicitó la renuncia a Mariano de los Heros, y confirmó que el reemplazante será el subdirector de la cartera, Fernando Bearzi, quien actualmente está a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

“No tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda, la agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden”, agregó el Presidente minutos más tardes de conocerse el desplazamiento de De los Heros, en una breve entrevista con Radio Rivadavia.