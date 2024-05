Milei en España: “Estamos domando con mucho éxito la inflación”

El Presidente Javier Milei destacó en España que su gestión en la Argentina está “domando con mucho éxito la inflación”, mientras que envió un mensaje a la izquierda al afirmar: “Estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo”.

Milei se pronunció así durante la presentación de su libro El camino del libertario en un acto que se realiza en un auditorio del diario español La Razón en la ciudad de Madrid.

El mandatario, además, fue consultado durante la charla sobre si sigue en pie su idea de cerrar el Banco Central, a lo que respondió: “Absolutamente”.

Sobre el cepo al dólar, dijo: “Hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks, no puedo abrirlo”. Y agregó que, cuando se termine “de sanear el Banco Central, lo que vamos a hacer es liberar el cepo, no va haber emisión por fisco ni por sector financiero, por lo que el tipo de cambio va a ser libre”.

“Va a haber competencia de monedas, con eso va haber más dólares dando vueltas en la economía y los pesos van a ser la misma cantidad por lo que la diferencia va a ser tan grande que el Banco Central se va a eliminar”, insistió.

Luego, volvió a cargar contra la izquierda: “El poder es una cosa de suma cero, si el poder lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros” y agregó: “El cáncer de la humanidad es el socialismo”.

La charla fue moderada por el economista español Juan Ramón Rallo, quien escribió el prólogo del libro de Milei, mientras que asistió al evento el líder del partido de derecha Vox, Santiago Abascal, con quien Milei compartirá actividades en estos días como muestra de apoyo.