Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso

Con un Congreso completamente vallado y custodiado por un amplio operativo de seguridad que incluyó hasta francotiradores, el Presidente Javier Milei dio inicio a las sesiones legislativas.

El mandatario inició su exposición afirmando que la Argentina es “un país radicalmente distinto a lo que era hace un año”. “El país era una verdadera aberración fruto de la casta política”, afirmó el Presidente en el comienzo de un discurso marcado por un tono agresivo y acusador.

El mandatario continuó celebrando la baja de la inflación y felicitando a los ministros Caputo y Sturzenegger por el logro. En esa línea, Milei festejó que el ajuste haya sido sobre el sector público, sin mencionar que ese ajuste provocó el despido de miles de trabajadores y el cierre de organismos y empresas del Estado. “Desde abril la economía no para de crecer y ustedes keynesianos no pueden parar de llorar”, disparó el líder libertario, y agregó: “La motosierra no va a parar”.

Por otra parte, el jefe de Estado respondió a la invitación al diálogo del gobernador Kicillof: “No tenemos nada para conversar”. “Nunca van a resolver el problema de seguridad”, expresó el Presidente, exigiéndole nuevamente al mandatario bonaerense que “se corra del camino”.

Cabe recordar que la apertura de sesiones se dio en el marco del escándalo que sacude al Gobierno nacional por la megaestafa de la criptomoneda $Libra, promocionada por el mismo Presidente, y tras el reciente cruce que este mantuvo con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien le pidió la renuncia y amenazó con intervenir la Provincia.