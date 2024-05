Milei respaldó a Pettovello por sus denuncias contra piqueteros

Durante su gira en España, el jefe de Estado argentino se mostró a favor del trabajo de su ministra de Capital Huma­no, Sandra Pettovello. Ocurrió du­rante una entrevista en la que se refirió a las denuncias sobre extorsiones por parte de piqueteros, destacando que “le sacó la careta al peronismo”.

“¿Me equivoqué con decir que Pettovello estaba más firme que rulo de estatua?”, afirmó Milei al ser consultado por las denuncias contra los piqueteros. “El peronismo ha creado pobres para mantenerlos como esclavos”, criticó, y señaló a los movimientos de izquierda por ser “cómplices” en estos “negocios”.

En esta línea, el Presidente declaró que su gobierno continuará combatiendo la corrupción “con firmeza” y respaldó la labor de Pettovello, “quien ha destapado numerosas irregularidades”, y agregó: “La ministra Pettovello no se cansa de denunciar y no se va a cansar porque la conozco. Además, soy amigo y sé que no se va a cansar. Le gusta dejar en evidencia a estos chorros, le encanta. Está en su adn desenmascarar a esos delincuentes. Ya les aseguro que no se va a calmar. Tiene una brigada anticorrupción que la manda a diferentes oficinas y así van saltando estas cosas”, destacó.

Asimismo, durante sus declaraciones abordó la situación económica del país, ratificando que no devaluará la moneda y se mostró satisfecho con las medidas económicas implementadas para reducir el déficit fiscal, aunque “sabemos que la gente la está pasando mal, noso­tros tenemos conciencia de eso. Cuando nosotros llegamos al poder, el 85% la estaba pasando mal, hoy el 65%. Hay que bajar 20 puntos, ¿eh? La gente está entendiendo que estamos pagando la fiesta del populismo”, expresó Milei.

Las denuncias de Pettovello

Cabe mencionar que desde Capital Humano se presentó una denuncia en la Justicia sobre “comedores fantasma” que, aunque registrados, no existen o dejaron de funcionar, pero continuaron recibiendo subsidios y alimentos. Esta denuncia, respaldada por una planilla Excel con 1.201 lugares no validados, está siendo investigada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. Sumado a esto, desde el ministerio se destacó que gran parte de los alimentos destinados a comedores eran desviados o utilizados como herramientas de extorsión por organizaciones sociales y piqueteras.