Milei tuvo que salir a decir que no va a devaluar

Luego de que varios economistas de distintas doctrinas ideológicas, entre ellos Domingo Cavallo, advirtieran que el dólar está atrasado y para corregirlo el Gobierno debe devaluar, Javier Milei ratificó que no lo hará. “El dólar se tiene que caer como un piano y le voy a responder al impresentable de Cavallo”, sostuvo Milei en una entrevista con A24. “No vamos a devaluar de ninguna manera, el peso se va a revalorizar”, acotó.

También señaló que “este programa es mucho más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo y tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un Plan Bonex”.

Al respecto, profundizó: “Si uno mira nuestro caso tenemos superávit fiscal y financiero por primera vez en la historia, la brecha es decreciente y hemos acumulado muchísimas reservas internacionales”.

Paralelamente, contrario a su política durante 2024 y a sus dichos anteriores, les aconsejó a los empresarios que deberán acostumbrarse a menores márgenes de ganancia.

Nuevo acuerdo con el FMI, ¿sin pasar por el Congreso?

“La política monetaria es soberana”, respondió tajante Milei ante la consulta por posibles presiones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para devaluar. Sin embargo, el Presidente destacó que “solo le falta el moño” al nuevo acuerdo con el organismo y, si bien no ahondó en detalles, aseguró que incluirá “dólares frescos”.

En este camino, el mandatario deslizó que podría no pasar por el Congreso debido a que no implicará un aumento del endeudamiento porque el nuevo dinero que otorgue el FMI “entra en el Tesoro” y se destinará “a cancelar deuda con el Banco Central”. “Entonces la deuda no varía. Y esto, ¿por qué es importante? Porque usted fortalece el balance del Banco Central. Al fortalecer el balance del Banco Central, el patrimonio neto del Banco Central mejora”, explicó Milei.

Sin embargo, se trata de un argumento falso: la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por el Congreso en febrero del 2021, habla explícitamente de que cualquier acuerdo o ampliación de financiamiento con el FMI debe ser aprobado inevitablemente por el Parlamento.