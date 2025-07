Argentina apeló en EE. UU. para frenar entrega de acciones de YPF

En las últimas horas Argentina presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge. El documento advierte que ejecutar la orden de la jueza Loretta Preska sin esperar el resultado de la apelación “causaría un daño irreparable” e incluso podría generar un conflicto diplomático con Estados Unidos.

El país señala que las acciones no están en EE. UU., no se usan con fines comerciales y están protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas. Además, una vez transferidas, sería casi imposible revertir la operación. En el caso Bainbridge, se repitieron argumentos similares: no se justifica urgencia, no hay perjuicio para los demandantes y sí lo habría para el Estado; La Corte decidirá en breve si mantiene la suspensión o permite la ejecución del fallo. En juego está el control estatal de YPF y la estabilidad jurídica.