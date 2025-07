Kicillof en modo campaña: “El 7 de septiembre podemos sumar fuerzas para que se termine la crueldad”

Este martes, Axel Kicillof encabezó un acto en Almirante Brown donde entregó 1.421 escrituras gratuitas a familias bonaerenses. Desde allí, el gobernador dejó atrás el tono institucional y se lanzó de lleno a la campaña de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre. “Tenemos la posibilidad de sumar fuerzas para defender a los laburantes, jubilados, a las pymes y a los empresarios argentinos. Para que se termine la crueldad”, sostuvo.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente local, Mariano Cascallares, Kicillof cargó con dureza contra el presidente Javier Milei. “Las ideas que promueve son falsas. Nos dice que todo lo tiene que resolver el mercado. Pero una escritura cuesta 2 o 3 millones de pesos. Esa libertad que venden es una estafa: solo accede quien ya lo tiene todo”, afirmó.

Kicillof defendió con fuerza la presencia del Estado. “Una casa sin título es como una persona sin DNI. Hoy completamos 150 mil escrituras que no existirían sin un Estado presente. Lo mismo ocurre con la salud y la educación: 5 millones de chicos van a la escuela en la Provincia porque existe una política pública que lo garantiza”, señaló.

“En la Provincia no entra la motosierra, no entra el topo. No vamos a permitir que dejen en la calle, sin nada, a millones de bonaerenses”, agregó, en referencia al plan de ajuste nacional. “Cuando Milei dice que todo marcha según el plan, es un plan de hambre, de desempleo, de exclusión”, denunció.

En tono desafiante, el gobernador también criticó la desconexión del presidente con la realidad del país: “Ha hecho 15 viajes internacionales, vive brindando con criptoestafadores y especuladores de bolsa. Que venga a ver el desastre que está haciendo en los barrios de nuestra Provincia”.

Con un mensaje claramente orientado a movilizar el voto, Kicillof cerró: “Tenemos una herramienta poderosa que se llama voto popular. El 7 de septiembre tenemos la oportunidad de frenar este proyecto cruel, de construir un escudo para proteger a quienes lo necesitan”.

Kicillof también destacó el trabajo conjunto con intendentes y legisladores provinciales para sostener la gestión en medio del recorte de fondos nacionales. “Mientras desde Nación ajustan, nosotros seguimos entregando escrituras, construyendo escuelas y manteniendo programas sociales”, cerró.