La advertencia de un industrial: “En tres meses no voy a poder pagar sueldos”

"Si esto sigue así, dentro de tres meses no voy a poder pagar salarios.” Con esa frase cruda, Guillermo Moretti, vicepresidente regional de la Unión Industrial Argentina, describió el escenario que atraviesan las empresas argentinas bajo la gestión de Javier Milei. En diálogo con Mariano Martín en El Destape Radio, el empresario alertó por el colapso del aparato productivo y criticó el rumbo económico del Gobierno, al que acusó de privilegiar la apertura comercial y el negocio importador, en detrimento de la industria nacional.

Moretti fue categórico al afirmar que la política económica “no contiene a los 45 millones de argentinos” y que, lejos de promover el desarrollo, está generando un proceso de expulsión del sector productivo. “Hay sectores que están siendo invitados a dejar de fabricar para dedicarse a importar. Me consta”, denunció. Aunque aclaró que a él no se lo propusieron directamente, sostuvo que hay un mensaje implícito del Gobierno: “No hay interlocución, no hay política industrial, solo un rumbo que favorece a unos pocos”.

Uno de los sectores más afectados es el autopartista, que ya enfrenta recortes, despidos y parálisis. La pérdida de poder adquisitivo –con salarios que cayeron un 4% en solo cuatro meses– agrava el panorama. “Los consumidores no pueden comprar, y las fábricas se vacían. Es una cadena que se rompe”, lamentó el dirigente.

Moretti también hizo referencia al debate interno dentro de la UIA. Reconoció que existen diferencias sobre cómo posicionarse frente al Gobierno, aunque dejó en claro su postura: “Yo no acuerdo con este camino. Hay quienes sí, y por eso tienen diálogo. A mí me dejaron de llamar”.

El dirigente también apuntó contra el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, por sus declaraciones sobre los recursos naturales argentinos. “Que haga ese planteo en el Senado de su país es una locura”, lanzó indignado.

Mientras Milei celebra el ajuste y la baja del “gasto público”, la industria agoniza. Y con ella, miles de trabajadores podrían quedar en la calle si continúa el modelo de desindustrialización.