Mosca sigue coleccionando denuncias de abuso

El exdiputado provincial del PRO Manuel Mosca fue escrachado en las redes sociales luego de que una mujer que denunció haber sido abusada sexualmente y violada por el exlegislador fuera privada de su libertad por las fuerzas policiales de la localidad de Bolívar, de donde ambos son oriundos.

Este tipo de escándalos no son nuevos para quien supo estar en el círculo íntimo de la exgobernadora María Eugenia Vidal, ya que sobre el final de la gestión de la exmandataria en la Provincia y de Mosca como presidente de la Cámara baja, este debió pedir licencia en dos ocasiones para no perder la inmunidad de la que gozaba por ser parte de ese cuerpo legislativo y así no ser detenido por una denuncia presentada por una excompañera de ­militancia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las licencias, entonces, dejaron el control de la Cámara en manos de Marisol Merquel, quien accedió a la presidencia a pesar de pertenecer al Frente de Todos (FdT), dejando en aquel momento “desprotegida” a la gobernadora, luego de que el massismo volviera a cerrar filas con el FdT.

Esa fue la primera de las denuncias que lo involucraron como presunto abusador, pero también hay otras en el mismo sentido. Además, los escándalos no son ajenos a su entorno familiar, ya que su esposa, la senadora nacional Gladys González, tiene numerosas denuncias en su contra por manejo irregular de dinero, malversación de caudales públicos, falso testimonio, usurpación de cargos y bienes, y por coimas a cambio de cargos públicos.

González fue investigada por el presunto desvío de fondos a través de la mutual dependiente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en donde fue interventora tras la detención del dirigente Omar “Caballo” Suárez.

En esa investigación se trató la responsabilidad de Mosca en la supuesta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tras encontrársele a la pareja una cuenta en Suiza a nombre del entonces diputado, y que fue creada a comienzos del año 2017, cuando ya ejercía la presidencia de la Cámara baja provincial.

Los escándalos para Manuel Mosca son moneda corriente, y lo que preocupa a quienes los denunciaron es que, a pesar de no tener la inmunidad que le otorgaba su actividad legislativa, ahora parece tener el apoyo de las fuerzas policiales en su localidad, donde su nombre aún pisa fuerte.