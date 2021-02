Nación destinará más de $3.000 millones para que ABSA realice obras

El Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires confirmó en la jornada de ayer que el gobernador Axel Kicillof asignó el carácter de “aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital social a los importes que como asistencia financiera transfiera el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) a Aguas Bo­naerenses S. A. (ABSA)” con destino a la ejecución de obras en su zona de concesión.

Esto se da gracias al convenio alcanzado con el Gobierno nacional, que destinará la suma de $3.170.894.828,71 a la empresa estatal en el marco de un acuerdo suscripto entre el Ministerio de Obras Públicas Públicas de la Nación y la provincia de Buenos Aires para la realización de diversas obras.



Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es fomentar el desarrollo de la infraestructura, la mejora en el acceso al agua potable y el saneamiento cloacal en la Provincia, mediante la ejecución de proyectosde obra.



Para ello, a través del decreto 30/2021 se estableció que se debe ­asignar “el carácter de aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital social a los importes que como asistencia financiera transfiera el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento a Aguas Bonaerenses S. A., hasta la suma total de pesos tres mil ciento setenta millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos veintiocho con setenta y un centavos ($3.170.894.828,71), con destino a la ­ejecución de las obras en su zona de concesión”.



También destacó que ABSA informará mensualmente y hasta la finalización de las obras la efectiva percepción de los fondos comprometidos y el grado de avance de cada proyecto, rindiendo cuenta a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Nación.



En ese marco, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Guillermo Jelinsky, informó en diálogo con este medio la semana pasada que “esta primera tanda de 53 perforaciones ya comienza, y la semana que viene o la otra vamos a tener todas las otras perforaciones de las distintas localidades. Esto será en 18 partidos, abarcando 22 localidades, dos o tres perforaciones cada una. Son obras que no se ven, pero que son importantísimas para la sociedad”.



En esta primera etapa no habrá obras que lleguen a nuestra ciudad, donde cabe recordar que ya está en marcha la construcción de una nueva planta potabilizadora para la región de La Plata, Berisso y Ensenada y que demorará tres años en finalizarse.

Primera etapa: 53 pozos para dar agua a 22 municipios

El convenio entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y la Provincia adjudicó la construcción de los primeros 53 pozos de captación de agua, de un total de 139 que ABSA realizará.



Las empresas que resultaron como adjudicatarias son Aguas Corletti S. R. L., Plusagua S. A. y Juan Francisco Sosa, para realizar las perforaciones que estarán acompañadas de la compra de bombas localizadas en 18 puntos estratégicos dentro de la provincia de Buenos Aires y beneficiarán a 22 municipios: San Vicente, Almirante Brown, Campana, General Rodríguez, Chivilcoy, Carlos Casares, Pehuajó, Salliqueló, General Viamonte, General Villegas, Lincoln, General Paz, General Belgrano, Pila, Dolores, General Madariaga, Mar Chiquita y Villarino.



El objetivo es el de elevar el caudal de agua en dichas zonas y generar una mayor previsibilidad ante incidentes que afecten al ­servicio, además de permitir que se realicen tareas de mantenimiento en las redes sin generar inconvenientes con el suministro a los ­usuarios.



Sobre este punto, el ministro de Infraestructura y Servicios ­Públicos bonaerense, Agustín Simone, expresó: “Es una inversión total de $1.000 millones en toda la Provincia que se inicia en convenio con Enohsa y que incluye distintas obras, como ampliaciones de red y reparaciones”. Luego recalcó que “la indicación del gobernador Kicillof es terminar con las obras de ­maquillaje y hacer obras estructurales, los pozos de agua son un ejemplo”.



Por su parte, Guillermo Jelinski, subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, explicó que “esto beneficia a 22 localidades, es la primera etapa de un trabajo que va a llevar agua potable a ciudades que necesitan un refuerzo en sus redes y en su sistema de provisión. Es un bien público y un derecho humano de la población. Además, estamos licitando una serie de grandes obras para dar solución, al menos para los próximos 20 años, como la ejecución de acueductos y reparaciones de cañerías”.



En relación a los problemas de abastecimiento que históricamente ha tenido la provincia de Buenos Aires en relación al agua, desde la empresa distribuidora del servicio indicaron que “esto es muy importante, porque en el interior de la Provincia durante mucho tiempo no se ha trabajado con lo que está enterrado, aquello que no se ve, y han priorizando lo que se ve, lo que es maquillaje, y no las obras de infraestructura”.