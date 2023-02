Nicolás Mantegazza: “La situación con Edesur es crítica y nuestros vecinos son rehenes”

La Empresa Distribuidora Sur (Edesur) opera brindándoles su servicio a 2,5 millones de clientes. La mayoría de ellos, 1.800.000, son titulares bonaerenses. Están distribuidos en doce distritos, entre ellos Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Ezeiza, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela. En tanto, los más afectados por los apagones recientes son Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes y Berazategui. De toda la electricidad brindada, solo el 40% va a usuarios residenciales. El resto atiende a empresas, comercios y al Estado.

En ese marco, y ante los constantes inconvenientes que genera la prestadora del servicio eléctrico, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, trabaja en la presentación de un amparo judicial acompañado por la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores junto a los vecinos de la ciudad en función de intimar a que la empresa cumpla con la prestación adecuada del servicio.

En diálogo con diario Hoy, el jefe comunal explicó: “La relación hoy con Edesur no es buena, presentamos un recurso de amparo y convocamos a una acción colectiva en esta demanda. Estamos hoy en una situación legal debido a que nuestros vecinos tienen los peores indicadores de prestación del servicio de toda la zona de concesión”.

“En San Vicente tiene los peores indicadores en cuanto a la tensión, los cortes y la duración de los cortes, es un padecimiento constante y permanente que viene durante décadas, donde se ha dado un crecimiento de la ciudad y se ha agudizado por falta de mantenimiento y ampliación de las redes y del equipamiento para brindar el servicio. Ahora la situación es crítica, agónica y nuestros vecinos son rehenes del servicio, por eso la importancia de estas presentaciones que hicimos en la Justicia y otras que ya hemos hecho y ampliado en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, es una preocupación importante”, aseveró Mantegazza.

El intendente apuntó además que “la electricidad es un servicio público en manos de una empresa privada, lleva 32 años de privatizada y es lamentable el nivel y deterioro de la red y la calidad de servicio, y venimos peleando por obras importantes que hemos logrado que en estos dos años recomenzaran, como la subestación eléctrica y alta tensión, que son obras que si uno busca en Google, están anunciándolas desde 2011, y esa obra aún no está finalizada, deberían haberla hecho, pero lleva más de diez años de anunciada y no logramos que la terminen. Lo poco que avanza se debe a que nosotros venimos motorizando la obra a través de acciones judiciales”.

Edesur en manos de los municipios

Fue el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien propuso que los municipios bonaerenses que están bajo el ala de Edesur se hicieran cargo de la compañía, tomando la posta en la distribución de electricidad: “Los municipios responsables de la zona de influencia de Edesur creemos que llegó la hora de tomar cartas en el asunto”, señaló, y fue más allá con la propuesta de “armar un consorcio y ofrecer, dentro de las reglas del mercado, hacernos cargo de la compañía pagando lo que vale”.

En este punto, Mantegazza respalda el planteo del exalcalde y consideró que “los municipios tenemos la capacidad de control, la territorialidad y la planificación en cuanto al ordenamiento urbano y desarrollo de cada una de las ciudades, nunca nadie nos consulta a la hora del desarrollo energético, las obras las imponen las empresas y es una potestad que tenemos los gobiernos locales cuando es fundamental hacer parte de la solución a los gobiernos locales. Insaurralde tiene capacidad, y hoy la enorme responsabilidad como jefe de Gabinete, y ha tomado este punto en la agenda central, hoy a Edesur lo padecemos todos los distritos del conurbano sur y es clave modificar esta situación”.

“Estamos en una situación de indefensión. Hoy esto genera un malestar muy fuerte en los vecinos, es un tema que influye en su vida cotidiana y por eso acompañan todas las propuestas, porque es defender sus derechos y es un pedido de los vecinos, que lo único que quieren es tener un servicio digno”, sentenció.

Mantegazza aclaró además que “a las empresas les ha ido muy bien y a los vecinos les ha ido muy mal, hay mucho para repensar porque así no se puede seguir y es el punto hoy de empezar a reconducir y darle una proyección distinta. El vecino, mas allá de las multas que se vienen sucediendo, lo que quiere es un buen servicio, pero, como siempre, estamos en un punto donde es fundamental marcar un punto de inflexión y recorrer este camino; la empresa pasó por distintas manos y sin ninguna experiencia positiva, por lo tanto está claro que por este camino no es”.

“El tema energético tiene que ver con la soberanía energética para el desarrollo productivo de la Provincia, si no hay desarrollo energético, no hay producción, no hay trabajo, no hay pymes, por lo tanto es un tema de doble agenda: del desarrollo productivo y de servicio a la comunidad”, finalizó.