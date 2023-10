“Ningún ser humano va a poder salvarnos si no es en una perspectiva comunitaria y social”

La irrupción de Javier Milei y de referentes libertarios en la escena política argentina implicó poner en escena no solamente ideas fuera de toda concepción moral o de sentido común, sino que además puso como enemigo al Papa Francisco y, con ello, a la Iglesia Católica.

En diálogo exclusivo con diario Hoy y a poco más de 20 días del balotaje, el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, analizó la coyuntura política nacional y la necesidad de una agenda por fuera de lo electoral que empiece a mirar “a los más necesitados”.

“Veo la complejidad de la realidad política de nuestra Patria, donde en este contexto en particular están en juego valores democráticos esenciales. Como parte de la Iglesia Católica, nunca decimos a quién votar, pero sí instamos a mirar el tema de los valores. Los valores de la justicia social, como un valor que es propio de la doctrina social de la Iglesia de siempre, el valor del cuidado de la democracia , del respeto por los derechos humanos y los derechos adquiridos porque esos derechos custodian la dignidad del ser humano, es donde se pone el foco en el bien común, tratando de proteger a los vulnerables, a las víctimas de violencia de género, los más descartados del sistema, el respeto por la dignidad humana, la defensa de la vida en todos los ámbitos, no tener que vender los propios órganos para subsistir… Son valores que no solo son importantes para los creyentes, sino desde un humanismo cristiano hay que tenerlo en cuenta”, señaló Mestre.

En ese sentido, y sin eufemismos, apuntó: “Milei es contrario claramente con la doctrina de la Iglesia, va mas allá de la agresión puntual del Papa, que es personal, gratuita y que refleja una actitud de fuerte intolerancia, porque uno puede pensar distinto de la Iglesia, pero utilizar metáforas como el maligno para cualquier persona creyente resulta ofensivo”.

“Además, personas de su espacio como Benegas Lynch han planteado de manera muy virulenta romper relaciones con la Santa Sede, algo que ni siquiera los países musulmanes hacen, y esto no genera dificultad para nada; plantear esta cuestión resulta increíble, intolerante y marca la falta de respeto hacia el otro, hacia el que piensa diferente”.

El Papa Francisco, durante una entrevista con la agencia Télam, habló del peligro de los “mesías”, y en ese sentido, el arzobispo argumentó: “Siempre ha aparecido un mesías humano en distintos momentos de la historia, y es así que nos ha ido tan mal como humanidad; hay que tener cuidado, no ubicar a ningún político de nuestro tiempo como un mesías, ningún ser humano va a poder salvarnos si no es en una perspectiva comunitaria y social, y Milei, de manera particular, algunas apreciaciones que dice parece que tienen un carácter de tipo mesiánico, además de este contrapunto que genera con el Papa”.

Consultado por la verdadera agenda que debería hoy tener la política, Mestre indicó que “los temas quedan desplazados no a veces por una decisión consciente, sino que a veces las agendas eleccionarias se terminan tragando las problemáticas reales, pero es necesario, por un lado, una mirada sobre la pobreza y la indigencia, por todas las formas de violencia, de género, doméstica; el factor educativo, que veces por las urgencias perdemos de vista lo tan importante y necesario que es; creo que esos aspectos quedan relegados por las agendas propias de la campaña”.

“Es sumamente interesante abrevar en estas realidades y en el marco de lo que el Papa llama la cultura del diálogo, del encuentro y la amistad social, donde se pueden discutir los proyectos, donde puede haber contrapuntos, pero no planteados desde la grieta, que no hace justicia a la realidad del pueblo que está sufriendo mucho y necesita más de esta cultura”, enfatizó.

Sin dudas que la posición de la Iglesia está vinculada a buscar que la gente asista a votar. De hecho, desde Acción Católica hace años, y este no es la excepción, iniciaron la campaña “Tu voto vale”, buscando justamente concientizar sobre la importancia de asistir a sufragar: “Esta campaña alienta a darle valor e im­portancia al voto, sea lo que sea que cada uno tenga como voto en particular; uno respeta la conciencia de cada uno y trabaja y alienta des­de los valores que considera importantes, pero Tu voto vale va en esta línea de concientizar”.

Conflicto en Gaza: “La voluntad del Papa es que la diplomacia esté presente”

Días atrás, el Papa Francisco condenó la “grave” situación en Gaza e hizo un llamado a la paz durante su audiencia general de los días miércoles. Francisco dijo a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro que sus “pensamientos están con Palestina e Israel”, y expresó su preocupación de que el conflicto pueda extenderse. Instó a los fieles a orar por la paz.

Consultado puntualmente por la posición de la Iglesia Católica en este conflicto, Mestre expresó: “A lo largo de la historia, la voluntad de los papas es poder colaborar a resolver estos conflictos a través de la diplomacia, que la diplomacia vaticana esté presente. En Argentina, de hecho, somos beneficiarios de dicha diplomacia cuando Juan Pablo II intervino y evitó un conflicto bélico con Chile, en ese sentido está trabajando como lo hace en Ucrania y en otros conflictos del mundo”.

“La realidad del conflicto en Gaza es muy complejo, no entra en juego solo lo religioso, sino que está muy presente la cuestión geopolítica e intereses económicos que van más allá del territorio, como ocurre con muchos otros conflictos, y las diferentes facciones y perspectivas que hay... Soy un hombre de fe y esperanza, y rezo para que llegue la paz”, concluyó el arzobispo.