El gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó a mostrar sus intenciones de avanzar en la implementación de una cuarentena estricta que logre un descenso en la circulación y la consecuente caída en las cifras de contagios. En esta línea, el titular del área productiva Augusto Costa declaró en una entrevista televisiva que no se descarta la posibilidad de volver a las medidas que se tomaron al comenzar la pandemia en marzo de 2020.



“No descartamos una cuarentena estricta”, sentenció el funcionario, reafirmando las intenciones que ya había mostrado el ministro de Salud Daniel Gollan en la conferencia de actualización epidemiológica del pasado martes en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, donde se hizo hincapié en que el amesetamiento de las cifras de contagio se había dado en “la cima del Aconcagua y no en la base”.



El creador de Precios Cuidados también se hizo eco de las declaraciones del gobernador Axel Kicillof sobre al crecimiento sin control de las cifras de casos, quien aseguró que “la evolución de contagios es explosiva”.



En ese marco, y para poner un freno a las consecuencias de esta segunda ola que golpea con fuerza a los bonaerenses, el vicepresidente 2° de Vélez Sarsfield afirmó que “hay que mantener las actividades esenciales y restringir la circulación”, frase que amplió al declarar que “hay que cuidar la salud para cuidar la economía”.



De esta forma, el ministro de Producción bonaerense marcó el alineamiento de su cartera con el resto de las áreas dependientes del Gabinete provincial, a pesar de que un freno a la actividad económica perjudicaría ampliamente su gestión.



En la misma línea, una de las funcionarias que más exposición ha tenido durante esta pandemia, la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, confirmó que se triplicó el consumo de oxígeno en la provincia de Buenos Aires, concordando con lo expresado por el titular de su área en la jornada del martes, quien aseguró que hay que bajar el consumo de oxígeno porque no va a alcanzar para abastecer la demanda que hay de este insumo en las Terapias Intensivas donde van a atenderse los pacientes de Covid-19.



De esta forma, desde diferentes áreas del gobierno de la Provincia se van preparando, de forma tal que al momento de tener que tomar una determinación que repita el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) de hace un año atrás, los ciudadanos comprendan la importancia de las medidas y tengan un alto nivel de conciencia social, necesario para cumplir con las mismas, en beneficio de toda la población argentina.