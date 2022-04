El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, refutó las declaraciones del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que “no es el camino amenazar con sacar una asistencia a quien la necesita” como método para desactivar las protestas y los cortes de calles.

“El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien la necesita”, dijo el funcionario nacional, quien refutó de este modo las declaraciones de Rodríguez Larreta, que había adelantado que le pedirá al Gobierno nacional que le quite los planes sociales a quienes “corten las calles y no cumplan con la ley”.

“Hay que sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley”, dijo Larreta, quien también señaló: “Le vamos a pedir al Gobierno nacional que corte los planes sociales a quienes no cumplen las condiciones, y el plan social dice que el chico tiene que estar en la escuela”, y se quejó particularmente de la participación de menores de edad en el acampe de la semana pasada sobre la avenida 9 de Julio.

En tanto, Zabaleta anunció, en declaraciones a Télam, que mañana se reunirá con las organizaciones de Unidad Piquetera para “avanzar” en la vinculación de “planes sociales con empleo registrado”.