El titular del área de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, se refirió a la propuesta de dolarizar la economía que impulsa Javier Milei, diputado y precandidato a presidente de Avanza Libertad.

“No es factible dolarizar la economía”, enfatizó y dijo que, de implementarse esta propuesta, “se renuncia para siempre a las herramientas de la política económica y se adopta la moneda americana, adoptando el ciclo de productividad de la economía de Estados Unidos”.

En este sentido, De Mendiguren calificó esta premisa como “inexplicable” y apuntó contra los economistas que “aprietan botones y arreglan todo, como si la gente no existiera del otro lado”.

“La oposición hace mucha campaña, muchos diagnósticos; pero dan soluciones absolutamente impracticables desde el punto de vista político y social”, dijo.

Con respecto al accionar del Gobierno nacional, dijo que “estamos tomando medidas que no tomaríamos si no estuviéramos en una crisis. Creo que todavía no se tomó conciencia en la Argentina de que al país le faltaron unos U$S 25.000 millones”.

“Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprendieron mejor la sequía que todos estos economistas”, ironizó.

Por otro lado, afirmó que la “obsesión” del Ejecutivo es “sostener el nivel de actividad, el nivel de empleo y el poder adquisitivo del salario”. A su vez, reconoció que “la plata no alcanza” y que eso es lo que “desvela” al gabinete nacional.