“No puede ser que dejemos todo librado a los emprendimientos privados y que el Estado no planifique”

Estas jornadas las valoramos muchísimo, porque buscan abordar la problemática del transporte en la ciudad, que es un reclamo fundamental en los barrios que visitamos, la falta de infraestructura vial y el diagrama de los servicios, que habría que redefinirlos. Es importante dialogar con las empresas y especialistas para que nos den la visión que se tiene sobre el problema”, indicó Luis Arias antes del comienzo de uno de los “debates para una ciudad justa”.

El exjuez se refirió a la falta de planificación urbana, y sobre este punto sostuvo que “el problema de la ciudad es que en el casco conviven todas las actividades a la vez, judiciales, universitarias, comerciales, administrativas, y no puede soportar todos estos aspectos. Por eso es importante repensar la ciudad, ver qué se puede descentralizar para el casco de otras localidades. No puede pasar que dejemos todo librado a los emprendimientos privados y el Estado no planifique, cuando nuestro orgullo es que justamente La Plata es una ciudad planificada y hemos perdido esa estirpe”.

En ese marco, Arias habló de sus propuestas y remarcó que “planteamos la ­necesidad de un plan estratégico para la ­ciudad que incluye infraestructura, transporte, rezonificación y discutir qué actividades mantenemos en el casco y cuáles ­descentralizamos”.

El exmagistrado también se hizo eco de los reclamos de los platenses que aseguran que Control Urbano es un organismo de recaudación, y al respecto indicó que “no pagar un estacionamiento debería ser no una infracción penalizada, sino una tasa. Lo que no hay son campañas de concientización, Control Urbano tiene que estar para educar, prevenir y no solo para sancionar con multas a quienes no cumplen la normativa”.

“El estacionamiento es un enorme problema que tiene que ver con la concentración de actividades; en la medida que descentralicemos, vamos a descongestionar el tránsito y vamos a tener lugares para estacionar”, concluyó Arias.