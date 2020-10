“No toleramos más el atropello”: El Frente de Todos se ausentó de la sesión ordinaria del Concejo

La 11° sesión del Concejo Deliberante tuvo la particular ausencia de los concejales del Frente de Todos, quienes posteriormente se acercaron a las puertas del Pasaje Dardo Rocha a brindar una conferencia de prensa explicando los motivos de su decisión. Diario Hoy dialogó con ediles de ambos bloques tras lo sucedido.

Norberto Gómez

Concejal por el Frente de Todos

“Cambiemos decide sesionar ignorando políticas públicas que noso­tros desde Nación y Provincia estamos defendiendo día a día. Queremos decirle al intendente Garro que acá está nuestro bloque unido, que no toleramos más el atropello permanente hacia nuestros ediles. Han sido testigos de que las últimas tres sesiones hemos tardado entre ocho y nueve horas en sesionar porque son proyectos de nuestra autoría, de nuestros concejales y concejalas, y hoy en menos de treinta minutos resolvieron una sesión. Eso evidencia a las claras la poca voluntad de trabajo que tienen los concejales de Cambiemos. Tenemos expedientes del año 2018 sin tratar. Estamos ­trabajando permanentemente para que nuestros temas se debatan. ­Nosotros nos hemos solidarizado con Cambiemos cada vez que alguno de ellos ha contraído Covid-19, mientras que a Cristian Vander ellos no le han dado la posibilidad de poder sesionar de manera remota, igual que a Ana Herrán”.

Ileana Cid

Presidenta del Concejo Deliberante - Juntos por el Cambio

“Lamentablemente, el bloque del Frente de Todos decidió no asistir a la sesión, una sesión como las que hemos venido teniendo con extremos cuidados, respetando normas de bioseguridad en el Pasaje Dardo Rocha, con barbijos, alcohol en gel y demás. Este martes, luego de la reunión de Labor Legislativa, que encamina la sesión, que la ordena, que va fijando pautas básicas para el normal funcionamiento luego de las sesiones, si bien se planteó esta necesidad que tiene el FdT de sesionar virtualmente, nosotros tenemos que demostrarle a la ciudadanía que estamos cumpliendo con nuestro trabajo, y que además lo podemos hacer manteniendo cuidados, protocolos, barbijos, etc. Ellos no lo vieron así, decidieron no ir a sesionar, que es hasta inentendible en un punto, porque han podido reunirse en el Palacio Municipal, han podido hacer una conferencia de prensa en la puerta del Pasaje sin distanciamiento, pero no pueden sentarse a sesionar, que es para lo que los platenses nos han elegido”.

Javier Mor Roig

Vicepresidente del Concejo Deliberante - Juntos por el Cambio

“Sinceramente, una actitud incomprensible, creo que se han equivocado y espero que asuman las tareas que les corresponden como concejales, dignificando su trabajo y asistiendo a los lugares donde corresponde debatir. Nos parece extraño lo que sucedió, primeramente porque se hizo la reunión de labor con el presidente del bloque del Frente de Todos. Se acordaron los temas, qué es lo que se iba a aprobar, qué no, y cinco minutos antes de la sesión tomaron una decisión que, la verdad, nos sorprendió. Más allá de eso, creemos que es una actitud caprichosa y antidemocrática y de irresponsabilidad institucional, porque la responsabilidad que tenemos nosotros como concejales es la de asistir a los espacios de debate y discusión, como es el Concejo Deliberante. No lo­gra­mos comprender esta situación, se vie­ne sesionando en estos seis meses par­ticulares tomando todos los recaudos necesarios. Podemos entender que tengan una preferencia en una cosa, pero lo tendrían que haber manifestado oportunamente o consensuando otra decisión”.

Virginia Rodríguez

Concejal por el Frente Renovador

“No tenemos que venir acá solamente a cumplir cada 15 días y ni siquiera trabajar. Es muy triste que Juntos por el Cambio en un sumario coloque seis proyectos solamente de su autoría, nosotros más de 70, y aun así no nos den la posibilidad de tener sesiones mixtas. El intendente tiene tiempo para ir a la República de los Niños, habilitar el autocine, va a contratar a un artista que ni siquiera es local, ¿y desde el oficialismo solo pueden presentar seis proyectos? Por otro lado, nos parece que han tenido un destrato absoluto con nuestros concejales. Estamos exponiendo a personas de riesgo en el Concejo Deliberante a tener que asistir de manera presencial, cuando podríamos hacerlo tranquilamente como Coronel Rosales, que lo hace de manera mixta, o como la Cámara de Diputados y Senadores de Provincia y Nación. No queremos que el Concejo Deliberante no funcione, y no estamos de acuerdo en ser cómplices de que eso suceda”.