Nueva protesta del Polo Obrero Tendencia

Eva Gutierrez, referente del Polo Obrero Tendencia, expresó este martes a diario Hoy, que el sentido de la movilización llega luego de "varios incumplimientos del Ministerio de Desarrollo Social en pagar a comienzo de agosto". Además, agregó: "Aún tenemos 2.500 compañeros que no cobran, tenemos atrasos, descuentos y bajas, ya que los nuevos compañeros no cobrarán en el próximo mes y recién se efectuará el pago en el mes de octubre".

También, destacó que: "Los compañeros no pueden esperar, la desocupación es muy grave y son varios meses que no tienen un ingreso. Tienen deudas, no comen, la mercadería es escasa y cada día son más los compañeros que se acercan a la Organización para pedir una ayuda y saber como organizarse".

Por último, Gutierrez afirmó que existe una propuesta del Polo Obrero Tendencia, donde "hay fondos y hay formas de salir de esta desocupación". En ese sentido, concluyó: "Los planes no alcanzan y han resultado un fracaso luego de veinte años, creemos que se puede abrir la obra pública y generar trabajo genuino con un salario de convenio, planta permanente y obra social".