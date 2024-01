“¿Obra pública cero? En la Provincia no sabemos qué es eso”

En medio de la abrupta salida del ministro de Infraestructura nacional, Guillermo Ferraro, y la incógnita sobre el futuro de los recursos destinados a la obra pública que hoy la administración de Javier Milei tiene congelados, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se planta en la antípodas liberales y apuesta por fortalecer la inversión en infraestructura.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario provincial lanzó una especie de chicana al Presidente Javier Milei al remarcar la decisión de continuar con las obras en curso. “Ah, mirá, mirá. En este contexto, es agua en el desierto”, manifestó Kicillof durante el recorrido en una obra que se está realizando en la localidad de Escobar. “No escuché bien lo de obra pública cero, no entendí”, chicaneó el gobernador, y sumó entre risas: “No me llegó, no me llegó”.

“Las obras siguen por decisión del gobernador”, remarcó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien es el encargado de recorrer los trabajos de toda la Provincia y afianzar la decisión del mandatario de distanciarse de las decisiones políticas de Nación. “En cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires la obra pública va a se­guir siendo palanca para el desarrollo y el empleo local”, sostuvo el ministro en las últimas horas, y remarcó que junto a Kicillof están “yendo municipio por municipio, reactivando la obra pública para que siga cambiándoles la vida a los bonaerenses”, había expresado días atrás.

“Frente a un Gobierno nacional que frena la obra pública, en la Provincia se ponen recursos que reafirman que la infraestructura va a ser una palanca y una prioridad”, remarcaron desde calle 6.

La preocupación de los intendentes

El pasado miércoles Kicillof recibió a un puñado de intendentes peronistas del AMBA, quienes le expresaron su “preocupación por la interrupción y el abandono de las cerca de 1.000 obras que el Gobierno nacional tenía en ejecución en los distintos municipios de la Provincia”.

La reunión encabezada por Kicillof contó con la participación de los intendentes de La Plata, Julio Alak; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Ensenada, Mario Secco; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Hurlingham, Damián Selci; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Quilmes, Mayra Mendoza; y de Moreno, Mariel Fernández.