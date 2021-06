Organizaciones de izquierda se movilizaron por Ni Una Menos

El 3 de junio, día del “Ni Una Menos”, organizaciones de izquierda marcharon por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el Obelisco hacia el Ministerio de las Mujeres.

“Muchas de las compañeras que están presentes son las que dirigen comedores comunitarios o populares en los barrios, que están enfrentando esta situación del hambre, de la falta de trabajo, de la precarización laboral, o sea, son esenciales pero no son reconocidas como tales, no tienen vacunación, no tienen salario, etcétera”, sostuvo Romina del Plá.

“Estamos peleando contra los recortes en la asistencia social y si a eso le sumamos la situación de violencia que sufren las mujeres estando adentro de la casa, se ha agudizado todo este combo”, añadió.

Por su parte, Gabriela de la Rosa, del Polo Obrero, concluyó: “El reclamo es que obviamente la pandemia ha acrecentado los índices de femicidios producto que las mujeres trabajadoras no tienen un lugar a donde ir, no tienen vivienda y están conviviendo con el violento. No hay respuesta por parte de los gobiernos para dar una vía de salida”.